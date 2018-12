Mondiale | Italia nel girone C | azzurre contro Brasile | Australia e Giamaica

Turismo : Federturismo - Italia 5a destinazione Mondiale con 62 mln arrivi : Roma, 6 dic. (LabItalia) - Gli arrivi turistici internazionali, nei primi nove mesi del 2018, hanno[...]

Italia primo laboratorio Mondiale per gli studi sui legami tra cambiamenti climatici e conseguenze sulla salute : L’Italia sarà il primo laboratorio di ricerca per comprendere i rischi sulla salute umana prodotti dai cambiamenti climatici. Per studiare, quindi, gli effetti di ondate di calore, piogge intense e allagamenti sul nostro organismo, inclusa la nostra mente. Su impulso dell’Istituto superiore di Sanità, oltre cinquecento ricercatori da più di 30 Paesi, si sono riuniti a Roma fino al 6 dicembre, per discutere e formulare raccomandazioni basate su ...

Drake è il re Mondiale della classifica Spotify 2018 - Sfera Ebbasta il più ascoltato in Italia : Con 8,2 miliardi di ascolti è Drake il re del 2018 su Spotify a livello mondiale. L’artista ha pubblicato nel periodo estivo il suo ultimo album Scorpion, e si aggiudica il primo posto per gli streaming ottenuti anche con il singolo God’s Plan. L’anno scorso era stato costretto a cedere il posto a Ed Sheeran dopo un 2015 e un 2016 in cui si era aggiudicato il primo posto. Quest’anno torna in vetta, e dopo di lui troviamo Post Malone, ...

Giornata Mondiale del volontariato - tutti i numeri italiani : Il 12,6% degli italiani si impegna gratuitamente per aiutare il prossimo o si adopera per perseguire il bene comune. Un piccolo esercito del bene che soltanto in Italia impegna 6 milioni e 600mila persone, di cui quasi due terzi all’interno di organizzazioni strutturate. È la fotografia di un paese che non si arrende agli egoismi e che il 5 dicembre, come ogni anno, festeggia la Giornata mondiale del volontariato. Alcuni numeri Le ...

Bowling : lo storico successo Mondiale dell'Italia : L'Italia per la prima volta nella sua storia è campione del mondo nel Bowling. Un successo incredibile nella rassegna iridata di Hong Kong dove gli azzurri della squadra da 5 di Massimo...

L’Italia vince il Mondiale di bowling - battuti in finale gli Stati Uniti : Grandissima impresa della nazionale italiana di bowling che a Hong Kong ha conquistato per la prima volta il titolo mondiale. L'Italia guidata dal c.t. Brandolini, dopo aver eliminato, sul filo, in semifinale il Canada, ha sconfitto seccamente nella finalissima i super professionisti degli Stati Uniti.Continua a leggere

Video/ Polonia Italia - 94-78 - : highlights della partita - Basket - Qualificazioni Mondiale - - IlSussidiario.net : Video Polonia Italia , risultato finale 94-78, : gli highlights e le azioni salienti della partita di Basket, per le Qualificazioni ai Mondiali.

Volley - Italia caput Mundi : Trento Campione del Mondo - Civitanova si scioglie in fondo. Il Mondiale per Club torna a casa : L’Italia si è ripresa il Pianeta, Trento si è laureata Campione del Mondo per la quinta volta nella sua storia sconfiggendo Civitanova nel derby di finale che ha esaltato la nostra pallavolo in Polonia. Il Mondiale per Club 2018 di Volley maschile è stato letteralmente un trionfo per le nostre squadre che hanno sbarazzato l’intera concorrenza (Zenit Kazan e Sada Cruzeiro in testa) presentandosi da imbattute all’atto conclusivo ...

Basket - Polonia-Italia 94-78 : pass Mondiale rinviato : Niente Cina, almeno per ora. L'Italia rinvia a febbraio l'appuntamento con la qualificazione al Mondiale 2019 naufragando contro la Polonia a Danzica. Nell'ultima finestra di partite la squadra di ...

Basket - Polonia-Italia LIVE : azzurri al Mondiale con una vittoria : Una vittoria e sarà Mondiale. Dalle 20.15 gli azzurri di Meo Sacchetti cercano a Danzica contro la Polonia il successo che vuol dire Cina 2019 e qualificazione, per la prima volta dal 2006, al ...

Rai Storia : “I siti italiani del patrimonio Mondiale UNESCO” : Cos’è un paesaggio culturale? E quali sono i paesaggi culturali considerati patrimonio dell’Umanità? Rai Cultura propone un viaggio tra i paesaggi vitivinicoli del Piemonte, i Sacri Monti di Lombardia e Piemonte, le Cinque Terre, la Val d’Orcia, il Cilento, nel documentario in onda, in prima visione, domani alle 21.10 su Rai Storia. Il concetto di ”cultural landscape” è stato inserito negli anni ’90 ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Civitanova-Trento - la Finale tutta italiana. Battaglia totale in Polonia - chi vincerà? : L’Italia torna sul trono del Pianeta, il Mondiale per Club 2018 di Volley maschile sarà sicuramente vinto da una squadra italiana e così il titolo iridato tornerà nel nostro Paese dopo sei anni di digiuno. Oggi (ore 20.30) Civitanova e Trento si sfideranno a Czestochowa (Polonia) nell’attesissima Finale della competizione più importante, le due formazioni si presentano imbattute all’appuntamento e vogliono riscrivere la propria ...

Nuoto - Campionati Italiani Riccione 2018. Che tempo fa in casa azzurra a dieci giorni dal Mondiale? : E’ il momento delle previsioni del tempo. A fine Campionato Italiano di Riccione che per tanti era un test e per tantissimi era una tappa di passaggio a cui dare la giusta importanza, cerchiamo di capire, per gli azzurri che si preparano alla trasferta cinese, quali sono le condizioni attuali dei vari protagonisti utilizzando la terminologia tipica dei meteorologi, che prevedono il tempo che farà. SERENO O POCO NUVOLOSO. Ilaria Cusinato: ...

Volley - Mondiale Club : Trento in finale. Sfiderà Civitanova nel derby italiano : Sarà tutta italiana, la finale del Mondiale per Club di pallavolo, a Czestochowa , Polonia, . Trento ha infatti sconfitto i russi del Fakel, raggiungendo Civitanova, contro la quale domenica sera alle ...