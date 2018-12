Molo tra Reggio e Messina e percorrenza mezzi pesanti | Nicolò | FdI | | da

Torino - sicurezza non lo fa entrare - straniero torna con Molotov : Momenti di tensione ieri notte per il personale di una discoteca di Torino dove è solita concentrarsi la movida della zona.Stando a quanto riferito dagli inquirenti, intorno alle 2 del mattino uno straniero originario della Guinea si è presentato all"ingresso di un locale della movida dove ha preteso di entrare per recuperare una palla da basket. Il suo atteggiamento, da subito aggressivo, ha insospettito gli addetti alla sicurezza che, ...

Conflitto d’interessi - Buffagni (M5s) risponde a Salvini : “FacciaMolo al più presto - è priorità ed è nel contratto” : Dopo le parole di Matteo Salvini, secondo il quale una legge sul Conflitto d’interessi non sarebbe prioritaria, su Facebook è intervenuto il sottosegretario per gli Affari regionali del M5s, Stefano Buffagni: “Dico a Salvini e ai parlamentari della Lega che dobbiamo fare al più presto questa legge, è prioritaria ed è nel contratto di governo”. L'articolo Conflitto d’interessi, Buffagni (M5s) risponde a Salvini: ...

Tav : a Bruxelles Toninelli incontra oMologo francese : Il premier Conte assicura: 'A breve si concluderà la valutazione costi-benefici. Dossier sarà esaminato con cura come fatto su Ilva e Tap'. Sabato prossimo la manifestazione di Forza Italia. Il ...

Tav : domani a Bruxelles Toninelli incontra oMologo francese : A breve il report del Mit sull'analisi costi-benefici dell'opera. Sabato prossimo la manifestazione di Forza Italia per ribadire il Sì all'opera. Il movimento No Tav scenderà in piazza l'8 dicembre -

MotoGP 2019 : cambia il regolamento. OMologazione caschi - centraline e altro ancora : ' Questo è un vero esempio di tecnologia al servizio dello sport e della sicurezza, siamo molto orgogliosi del fatto che il lancio di questo programma sia in corso e che l'industria e l'intera ...

Tria illustra manovra a oMologo tedesco : ANSA, - ROMA, 30 OTT - Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato a Berlino il suo omologo tedesco Olaf Scholz. Ne dà notizia un comunicato del Mef, spiegando che "si è parlato anche della manovra di bilancio italiana: il ...

Buon Compleanno al Molo 8.44 tra spettacoli - Nutella Party e piccole sorprese : Quale miglior occasione se non l'ottavo Compleanno del Molo 8.44 di Vado Ligure per approfittare di un sabato all'insegna dello shopping e del divertimento? Quest'oggi lo shopping center più grande ...

I Miei Vinili si trasferisce su Rai 3 : Rossi riparte da MontezeMolo | Diretta prima puntata : Riccardo Rossi torna nel 'suo' negozio di dischi, quello in cui lavorò ventenne in una Roma d'inizio anni '80, e ricomincia a 'intervistare' celebrities dalla provenienza più disparata attraverso i loro dischi della vita. E' questa in buona sostanza la sintesi de I Miei Vinili, format prodotto dalla AB Management e già andato in onda per due stagioni su SkyUno, che debutta questa sera, giovedì 11 ottobre 2018, su Rai 3 alle 23. 15. Il ...

Civitavecchia Molo Vespucci nomina Vincenzo Conte amministratore della PAS : Quando avrò queste carte a disposizione, mi confronterò con il Comune per decidere insieme la linea politica da intraprendere in comitato. Fermo restando che l'intenzione di tutti è quella di ...