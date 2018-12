Milan | Ibra non convince per le condizioni fisiche

Milan-Ibrahimovic : l'arrivo ora è un rebus : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Ufficiale, Gazidis nuovo ad Tutto sul Milan

Calciomercato Milan - frenata Ibrahimovic : tutte le alternative per l’attacco : Calciomercato Milan, battuta d’arresto sul fronte Ibrahimovic con Mino Raiola ed il suo assistito che sembrano prendere tempo: Leonardo valuta le alternative Calciomercato Milan, la sessione invernale si avvicina e le trattative si accendono in maniera vorticosa. In casa rossonera nelle ultime ore si è registrato uno stop per quanto concerne il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Lo svedese, assieme al fido Raiola, ...

Milan - Ibra in stand-by : da Sturridge e Origi a Pato - tutte le alternative : ad altri due: sempre secondo Il Corriere dello Sport , nel mirino di Leonardo ci sono anche Pedro Guilherme del Fluminense ed Everton del Gremio , che però ha caratteristiche diverse rispetto a Ibra. ...

Milan - Gazidis contro l'affare Ibra per le commissioni a Raiola : Spingere sul procuratore per chiudere ingaggi di giocatori non fa parte della sua politica, come ha dimostrato negli ultimi anni all'Arsenal.

Milan - la pista Ibra si raffredda : c’è l’alternativa - ma i tifosi non la prendono bene [FOTO] : Il susseguirsi di numerosi infortuni, unito alla necessità di fare in modo che Gonzalo Higuain non sia isolato al centro dell’attacco, ha indotto Gattuso a schierare il suo Milan con due punte inserendo accanto al Pipita anche Cutrone. Ciò significa che le alternative in panchina latitano, a parte Borini, che non gioca in quel ruolo ormai da tempo, e Castillejo, che sarebbe fortemente adattato. Per questo il club sta pensando ad ...

Milan - frenata per Ibrahimovic. Ma la trattativa può ripartire : Il viaggio di ritorno di Ibra al Milan, che procedeva spedito nelle scorse settimane, ha subito uno stop. La volontà di ritrovarsi delle parti è il motore della trattativa, che resta avviato: nel club,...

Milan-Ibrahimovic - i pro e i contro di un’operazione che potrebbe cambiare la stagione rossonera : L’operazione per portare Ibrahimovic al Milan ha subito nelle ultime settimane un brusco stop, i motivi del rallentamento riguardano la società rossonera Se fino a qualche giorno fa la trattativa per portare Ibrahimovic al Milan sembrava ad un punto di svolta, adesso la situazione sembra essersi arenata, subendo una decisa frenata. Spada/LaPresse Niente di preoccupante, ma la società rossonera ha voluto prendere tempo per valutare a ...

Ibra al Milan - Gazidis stoppa la trattativa : ecco i motivi : Zlatan Ibrahimovic si allontana dal Milan. Se fino a pochi giorni fa il ritorno dello svedese a Milanello sembrava cosa fatta, con l’arrivo di Gazidis le priorità dei rossoneri sembrano essere cambiate. Il manager sudafricano, nuovo amministratore delegato del Milan, sarebbe infatti contrario all’acquisto del colosso di Malmoe. La ragione? Solo una. E ha a che fare con le 37 primavere di Ibra. Come riportato dal Corriere della ...

Milan - Gazidis contrario all'affare Ibra e a un altro acquisto perché... : Secondo quanto riporta il C orriere della Sera , le operazioni Fabregas o Ibrahimovic non sembrano essere in linea con la politica inglese di Ivan Gazidis di puntare su giocatori under 30 da far fruttare. Questa l'idea del nuovo a.d. del Milan, 'ma è possibile che questa volta, ascoltando anche Leonardo, il manager ...

Il Milan e i dubbi su Ibrahimovic : serve davvero? : Può portare esperienza e carattere, toglie spazio a Cutrone. E Gattuso non ha gli uomini per giocare a due punte

Milan - Ibrahimovic ora è davvero vicino : lo svedese è atteso a gennaio : Ibrahimovic Milan – Dopo tutti gli infortuni che stanno decimando i rossoneri, ora Gattuso e la dirigenza sono alla ricerca di un colpo che potrebbe infiammare la piazza. Ibra-Milan —-> tutti i dettagli di un’operazione possibile Chi meglio di Ibrahimovic? Lo svedese ha terminato il campionato con il Los Angeles Galaxy e potrebbe tornare […] L'articolo Milan, Ibrahimovic ora è davvero vicino: lo svedese è ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic ad un passo - attacco stellare con Higuain (RUMORS) : Il Milan sta lavorando incessantemente per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Leonardo e Maldini (che saranno guidati dal nuovo amministratore delegato Gazidis) hanno intenzione di costruire una squadra di altissimo livello per il 2019, in modo da centrare il principale obiettivo di questa stagione, ovvero l'accesso alla prossima edizione della Champions League. La dirigenza rossonera sta lavorando per rinforzare il centrocampo e ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic a un passo per gennaio - Fabregas nel mirino. Paquetà già sicuro - rossoneri da Champions : Il Milan è davvero molto attivo in vista del Calciomercato invernale che quest’anno durerà appena 15 giorni: la finestra si aprirà il 3 gennaio e si chiuderà il 18 gennaio. Dunque bisogna fare in fretta per chiudere gli affari e questo è il momento giusto per tessere le varie trame e poi arrivare alle varie firme subito dopo le feste natalizie. I rossoneri sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, riservato alle ...

Ambrosini : “Ibra al Milan? Non sono sicuro abbia voglia” : Intervenuto dagli studi Sky Sport sul caldo argomento del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, l’ex calciatore e capitano rossonero, Massimo Ambrosini, ha detto la sua. Queste le sue parole: “Non sono sicuro che Ibrahimovic, alla sua età, abbia ancora voglia di rimettersi in gioco in una grande squadra come il Milan – le parole di Ambrosini, che conclude –. Prima di rivederlo in rossonero, sarebbe interessante capire ...