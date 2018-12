Milan, Conti pronto al rientro: ecco quando potrebbe esordire

milanworld

(Di sabato 8 dicembre 2018) È sempre più vicino il ritorno in campo di Andrea, il terzino delcostretto ad un lunghissimo stop per un terribile doppio infortunio che ha minato – addirittura – la carriera del giocatore. Dopo la riabilitazione e la preparazione atletica,è tornato a disposizione di Gattuso, il quale starebbe aspettando il momento giusto per farloL’ex Atalanta, naturalmente, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Ad ogni modo, in una sua recente intervista,si è mostrato scalpitante e voglioso di saggiare il campo: “Sono a disposizione,il mister vuole mettermi dentro può contare su di me. Non ho una partita intera nelle gambe, ma qualche spezzone posso farlo,il mister vorrà ci sono”, le parole del giocatore a Sky Sport.si è poi soffermato sui momenti difficili,il doppio infortunio al crociato lo ha costretto ...