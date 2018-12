Meteo | domenica di pioggia al Nord e sole al Sud Ma da lunedì arrivano freddo e temporali

Meteo : Immacolata sotto forti venti occidentali e locali piogge - domenica mite : Meteo / La formazione di una vasta area depressionaria sull'Europa centrale sta traghettando correnti umide e miti piuttosto intense sul Mediterraneo centrale sin verso l'Italia. Si tratta di masse...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per vento forte fino a domenica : La protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un’Allerta Meteo per vento forte da nordovest a partire dalle 22 di oggi fino alla mezzanotte di domani. Il vento occidentale inizierà a interessare i settori settentrionali dell’isola e dalle prime ore di domani si avrà la rotazione a maestrale che tenderà a interessare tutta la regione e specialmente le zone costiere settentrionali e occidentali e le aree in prossimità dei ...

Previsioni Meteo - nel Sabato dell’Immacolata veloce sfuriata di maltempo sull’Italia. Domenica migliora - poi freddo : 1/18 ...

Meteo week end : Immacolata instabile e ventilata - migliora Domenica : Meteo week end - Il week end dell'Immacolata è alle porte e aumenta l'attenzione verso le condizioni Meteorologiche. Vediamo cosa aspettarci per le giornate di Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre....

Meteo - le previsioni del tempo per sabato 8 e domenica 9 dicembre : dicembre 2018 è iniziato con un clima ben poco invernale, grazie all’anticiclone il termometro infatti segna temperature piuttosto elevate per il periodo. Ma il freddo è alle porte e sta per fare nuovamente irruzione. Dal Ponte dell’Immacolata vivremo giorni davvero gelidi. Gli esperti del Meteo hanno previsto infatti che per il weekend dell’Immacolata l’Italia sarà interessata da una forte perturbazione che porterà abbondanti ...

Previsioni Meteo - settimana di caldo per gran parte d’Europa ma da domenica 9 Dicembre irrompe l’aria artica : freddo e neve anche nel Mediterraneo [MAPPE] : 1/19 ...

Meteo - le previsioni di domenica 2 dicembre - : Le temperature rigide di questi giorni verranno cancellate dall'arrivo di un anticiclone di matrice africana che porterà - su molte aree del Paese - valori prossimi ai 20 gradi. Fase nebbiosa al Nord. ...

Meteo - weekend nel segno del maltempo : sabato e domenica di forti piogge al Sud : Nel corso del weekend il maltempo si concentrerà soprattutto al Sud e in particolar modo sulla Sicilia, sulla Calabria ionica e sul Salento con piogge, temporali e possibili locali nubifragi. Anche domenica sarà una giornata all’insegna dell’instabilità: gli esperti Meteo prevedono condizioni di maltempo diffuso soprattutto sulle aree ioniche.Continua a leggere

Meteo - tornano freddo e maltempo : domenica di allerta su molte regioni del Centro-Sud : Che tempo farà in Italia oggi, domenica 25 novembre? Il maltempo torna e spaventa soprattutto le regioni del Centro-Sud, dove la Protezione civile ha dichiarato allerta arancione per le violenti piogge. Le situazioni più a rischio in Molise, Emilia Romagna, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.Continua a leggere

Meteo : domenica con forte maltempo! Due perturbazioni sull'Italia - Previsioni : Un vero e proprio treno di perturbazioni è in transito sull'Italia e non si interromperà prima di fine mese : si tratta di un costante flusso di aria umida e mite di provenienza Atlantica che...

Meteo domani : ci attende una domenica di maltempo e temporali : Meteo domani - Tra la nottata odierna e la giornata di domani, un insidioso minimo barico si formerà sul Mediterraneo centrale. Questo apporterà maltempo e temporali su diverse regioni. Vediamo...

Meteo - le previsioni domenica 25 novembre : ultime news - Sky Tg24 - : In arrivo temporali e forti venti al Centro-Sud. Le temperature scendono in tutta l'Italia. Allerta arancione su Lazio, Basilicata e Calabria

