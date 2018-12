Messaggero Sant' Antonio | giornalisti dormono in redazione Giulietti

Chiude il Messaggero di Sant'Antonio - Giulietti : "Inaccettabile" : Padova,, askanews, - "Assolutamente, la Federazione, l'Ordine nazionale, l'Associazione regionale, l'Ordine regionale. Quello che è accaduto non è accettabile. Questo è un giornale che ha una storia, ...

Il “ Messaggero di Sant’Antonio” ha licenziato tutti i suoi giornalisti : Hanno occupato per protesta la redazione del giornale, il mensile dei frati della Basilica di Padova («i peggiori padroni editoriali con cui il sindacato si sia mai interfacciato»)

Messaggero di Sant’Antonio - così chiude la rivista cattolica più diffusa al mondo : “Decisione obbligata - perdite consistenti” : “Sant’Antonio, che riusciva a parlare al cuore degli uomini, sarebbe probabilmente triste come siamo noi per come si sviluppano le cose di questo mondo. Ma purtroppo abbiamo dovuto prendere questa decisione”. Padre Giancarlo Zamengo è direttore generale del gruppo editoriale che ruota attorno alla basilica del Santo a Padova che ha annunciato la chiusura della redazione (8 giornalisti) dei mensili Messaggero di Sant’Antonio e ...