ilfattoquotidiano

: Meditazione coi Beatles, il docufilm sul viaggio alle pendici dell’Himalaya dei Fab Four e Mia Farrow recuperato al… - Cascavel47 : Meditazione coi Beatles, il docufilm sul viaggio alle pendici dell’Himalaya dei Fab Four e Mia Farrow recuperato al… - TutteLeNotizie : Meditazione coi Beatles, il docufilm sul viaggio alle pendici dell’Himalaya dei Fab Four e… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) John, Paul, Ringo, George, Mia, Mike e Donovan. Non è una canzone di Elio e le storie tese, ma la truppa di celebri “occidentali” che nel febbraio del 1968 si recò in India dal maestro spirituale Maharishi Mahesh Yogy. Prezioso, grazioso e fazioso, risulta dunque “coi”, il reperto televisivo in bianco e nero diretto da Furio Colombo che testimoniò a suo modo l’evento, frammento tv ritrovato e riproposto in questi giorni al pubblico del festival cinematografico River to River di Firenze. Attorno aldi rigenerazione spirituale sulle rive del Gange, edei Fab, di Mike Love dei Beach Boys, del menestrello inglese e dell’attrice Mia Farrow, all’epoca “in Sinatra”, è stato scritto di tutto e di più.Non vogliamo qui aggiungere dettagli e retroscena clamorosamente nascosti a livello storico che il filmato oltretutto non riserva. Fu ...