Mediaset | il calo degli ascolti segna la crisi di Canale 5 in prima serata | per salvare

ilfattoquotidiano

: In quattro anni i primi sette editori di quotidiani hanno perso un milione di copie. Osservatorio Agcom - AlexZan87 : In quattro anni i primi sette editori di quotidiani hanno perso un milione di copie. Osservatorio Agcom -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Il ritorno di Chi vuol essere milionario? in prime time su5, a febbraio lo sbarco indi Uomini e Donne, l’ipotesi promozione (rimozione?) per Domenica Live: la rete ammiraglia del Biscione prova a superare il momento diche vive da qualche mese affidandosi a titoli di punta del daytime. Con una nota a margine: l’attesa di risultati positivi risparmiando e non poco sui costi.Il quiz condotto da Gerry Scotti è stato registrato a Varsavia dove era già pronto lo studio dell’edizione polacca, un modo per testare ancora la validità del prodotto ed eventualmente riproporlo nella sua storica fascia, quella del preserale (anche se gli speciali in prime time non erano mai mancati). Il date show di Maria De Filippi ogni giorno incolla allo schermo quasi tre milioni di telespettatori, inci è già arrivato con le sofferenze amorose di ...