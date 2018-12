Mattia | Daniele | Eleonora | ecco le vittime morte al concerto di Sfera Ebbasta

caffeinamagazine

(Di sabato 8 dicembre 2018) Strage in una discoteca in provincia di Ancona. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca “Lanterna azzurra” a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona). Il panico sarebbe stato provocato, secondo le prime testimonianze, dall’uso di uno spray urticante. Lesono cinque giovanissimi (due ragazzi e tra ragazze) e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito per accompagnare la figlia.Due ragazze erano del 2004 e sono di Senigallia, un ragazzo del 2002 di Ancona, un ragazzo e una ragazza del 2003 di Fano, e una donna del ’79 di Senigallia. Questi i loro nomi: Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia;Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano;Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; e mammaGirolimini, 39 anni, di Senigallia Al ...