Mattia | Daniele | Asia e gli altri ragazzi morti in discoteca | Tra le vittime c' è anche

Mattia - Daniele - Eleonora : ecco le vittime morte al concerto di Sfera Ebbasta : Strage in una discoteca in provincia di Ancona. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca “Lanterna azzurra” a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona). Il panico sarebbe stato provocato, secondo le prime testimonianze, dall’uso di uno spray urticante. Le vittime sono cinque giovanissimi (due ragazzi e tra ragazze) e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito per ...

