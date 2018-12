Massimo Ammaniti | Gli adultescenti? Hanno l' età di Salvini e Renzi | genitori che

huffingtonpost

(Di sabato 8 dicembre 2018) Dentro ogni adolescente di oggi c'è un Ulisse che "affronta un'odissea personale lunga e tempestosa prima di ritrovare dentro di sé il proprio luogo delle origini". Ed è un peregrinare controverso, che a volte acquisisce una dimensione infinita, quello raccontato nel suo ultimo libro "Adolescenti senza tempo" (Raffaello Cortina Editore, pp. 219) dallo psicanalista, professore onorario di Psicopatologia dello Sviluppo alla Sapienza di Roma e padre dello scrittore Niccolò ("sono stato un padre autorevole. Con mio figlio abbiamo un rapporto amichevole"). Il saggio – che si struttura secondo una complessa, ma comprensibile, analisi del fenomeno – sottolinea come l'età transitoria per eccellenza si sia trasformata in "una condizione permanente. Si vive – spiega- in un qui e ora dove il futuro è nebuloso, e ...