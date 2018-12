Maria Elena Boschi | il piano del ' giglio magico toscano' | candidata alle primarie del Pd

Manovra - Maria Elena Boschi : “Sarà l’ultima di questo governo - Parlamento mai umiliato così tanto” : La deputata del Pd Maria Elena Boschi interviene in Aula alla Camera e attacca la maggioranza sulla legge di Bilancio: "questo Parlamento non era mai stato così umiliato, stiamo discutendo una legge di Bilancio che non c’è. Avete rivendicato che questa è stata la prima legge di Bilancio del cambiamento. È talmente disastrosa che io sono sicura che sarà anche l’ultima legge di Bilancio del governo del cambiamento".Continua a leggere

”Né reddito cittadinanza - né quota 100 - che poi è 104” - dice Maria Elena Boschi : Durante la discussione generale sul ddl Bilancio in aula a Montecitorio, l'intervento della deputata del Pd Maria Elena Boschi: "Il balconcino di palazzo Chigi da qualche giorno ha un ponteggio, forse perché non ha retto il peso delle bugie del vicepremier Di Maio che sono ormai diventate un genere letterario. Il simbolo dei festeggiamenti adesso rischia di crollare, come rischia di crollare l'economia italiana. ...

Maria Elena Boschi nel cinepanettone : Martina Stella 'fa lei' in 'Natale a 5 Stelle' su Netflix : Non, non è Maria Elena Boschi , ma l'attrice Martina Stella , che nel cinepanettone di Netflix 'Natale a 5 Stelle' interpreta una politica del Pd di origini toscane, Giulia Rossi, che fa parte di una ...

Giovanni Tria - raptus in commissione : 'Guardate che me ne vado' - Maria Elena Boschi incenerita : Scontro totale tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e una parte dei componenti della commissione Bilancio della Camera. Il ministro era atteso per un'audizione alle 19.15, ma il suo intervento è cominciato con un ritardo di quasi ...

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - che tramvata : 'Già pronti i responsabili' - addio al loro piano kamikaze : Questo esecutivo si sgretolerà dopo le Europee , e noi siamo pronti: con la forza dei nostri 170 parlamentari e di tutti i deputati e senatori responsabili che chiedono economia sostenibile, ...

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - l'ultimo disastro : nuovo partito con Forza Italia - scoppia il caos : l'ultimo capolavoro , o disastro, targato Matteo Renzi e Maria Elena Boschi . Il senatore di Forza Italia Paolo Romani ha confermato i contatti con l'ex premier, che gli avrebbe parlato dell'...

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - il nuovo partito : clamoroso - chi arriva da Forza Italia : Al Senato rimbalzano diverse indiscrezioni su Matteo Renzi e il suo nuovo partito con Maria Elena Boschi e pezzi di Forza Italia. Si vocifera, scrive in un retroscena Maria Teresa Meli sul Corriere ...

'Scrivi volgarità - sei un fascista' - Maria Elena Boschi attacca Di Battista : Continua la bagarre sui presunti lavoratori in nero nell'azienda che all'epoca dei fatti apparteneva ad Antonio Di Maio, padre del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico. Tra gli ultimi scontri politici anche quello tutto social tra l'ex ministro del governo Renzi, Maria Elena Boschi ed Alessandro Di Battista. Quest'ultimo ha scritto un commento ad un post della Boschi sulla questione suddetta, commento che dopo qualche ora è stato ...

Travaglio : "Il video di Maria Elena Boschi sul padre di Di Maio? Forse lei confida nella smemoratezza generale" : "Analogie tra le vicende del padre di Luigi Di Maio e di quello diMaria Elena Boschi? Forse Boschi confida nella smemoratezza generale. In realtà, bisogna ricordare alcune cose, fermo restando che, se ...

Maria Elena Boschi risponde a Di Battista : “Il fascista in famiglia non è solo suo padre - vergogna” : Maria Elena Boschi replica ad Alessandro Di Battista dopo l'attacco dell'ex deputato M5s sul caso del padre di Luigi Di Maio: "Leggendo le volgarità di Alessandro Di Battista capisco che in famiglia il fascista non è solo suo padre. Dopo le fake news, gli insulti. Vergogna", scrive su Facebook e Twitter.Continua a leggere

Maria Elena Boschi : "Salvini attacca sul piano personale le donne in politica. C'è regressione nel confronto" : Per Maria Elena Boschi nel confronto politico il rispetto verso le donne sta facendo passi indietro. La deputata Pd lo ha detto all'agenzia Dire e ha puntato il dito, in particolare, contro Matteo Salvini: "C'è sicuramente una regressione nel confronto politico verso le donne. Ci sono autorevoli esponenti della maggioranza, a cominciare dal ministro Salvini, che spesso attaccano l'avversario politico, quando è una donna, sul piano ...

Maria Elena Boschi fa mea culpa : "L'errore più grande fu dire di lasciare la politica in caso di sconfitta al referendum" : Comunque penso che la politica sia a termine e debba essere a termine per tutti. Questo perché essere autonomi e avere uno stipendio e un lavoro a cui tornare quando finisce la politica, ti rende ...