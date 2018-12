Manovra,Tria:accordo con Ue è possibile

: Il Parlamento sta votando una manovra che prevede una crescita di +1.5%. Il ministro Tria dice però: “Speriamo di n… - matteorenzi : Il Parlamento sta votando una manovra che prevede una crescita di +1.5%. Il ministro Tria dice però: “Speriamo di n… - Agenzia_Italia : Manovra, Tria: studiamo tutte le opzioni ma serve intesa politica - Capezzone : Mio altro articolo oggi su @LaVeritaWeb. Punto sulla #manovra. La trattativa con Bruxelles, il caso #Tria, caos gri… -

L'con l'Unione Europea sulla"è, dipende da quello che si deciderà da una parte e dall'altra",ha detto il ministro dell'Economia,a margine dei lavori della Camera sulla Legge di Bilancio. "Stiamo studiando tutte le opzioni, vedendo gli spazi finanziari,facendo le stime dettagliate",ha aggiunto.E poi "certo ci vuole l'della politica".ha poi sottolineato che "anche l' Europa è in difficoltà,ci sono problemi in Germania,Francia e altri Paesi.E'un clima complicato,l'Europa non è forte",(Di sabato 8 dicembre 2018)