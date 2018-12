Manovra - Tria : accordo con Ue è possibile : 16.05 L'accordo con l'Unione Europea sulla Manovra "è possibile, dipende da quello che si deciderà da una parte e dall'altra",ha detto il ministro dell'Economia Tria,a margine dei lavori della Camera sulla Legge di Bilancio. "Stiamo studiando tutte le opzioni, vedendo gli spazi finanziari,facendo le stime dettagliate",ha aggiunto.E poi "certo ci vuole l'accordo della politica". Tria ha poi sottolineato che "anche l' Europa è in difficoltà,ci ...

Fiducia sulla Manovra Tria minaccia Lega-M5s : si rischia l'aumento Iva : E anche della maggioranza e del governo che - ufficialmente - ha confermato la Fiducia al ministro dell'Economia. Salvo poi metterlo in difficoltà con una manovra che sembra sempre di più un'...

Manovra - ok Camera a fiducia : 330 sì. Tria : 'Mie dimissioni? Ipotesi che non esiste' : A dare l'idea del clima teso, c'è il riapparire dell'ombra delle dimissioni, o della 'liquidazione' da parte del M5s, del ministro dell'Economia. Smentiscono, nell'ordine, Di Maio, 'Tria sta facendo ...

Manovra - fiducia alla Camera. Di Maio : 'Tria resta'. Dall'Osso lascia M5s e va in FI - polemiche sulla penale che dovrebbe versare al ... : ... il ministro dell'economia appare isolato, ma si lavora per ricomporre lo strappo e per evitare le dimissioni del ministro durante la fase di approvazione della Manovra, con l'economia tornata al ...

Manovra - il retroscena sulla drammatica crisi di governo : Di Maio contro Conte - Tria se ne va : Un giochi no al quale il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ha più intenzione di partecipare, al punto da essere concretamente tentato di dimettersi. Il presidente della Repubblica Sergio ...

Manovra - fonti P.Chigi : su Tria solo fantasiose ricostruzioni : Roma, 7 dic., askanews, - 'Il ministro Tria sta svolgendo il suo lavoro con serietà ed impegno, in piena sintonia con l'azione dell'esecutivo. Tutto il resto sono fantasiose ricostruzioni destituite ...

Manovra - Di Maio : ‘Dimissioni Tria? Smentisco - sta facendo un ottimo lavoro’. ‘Censis? Nel 2019 italiani meno arrabbiati’ : “Ho letto il rapporto del Censis che parla di italiani sempre più arrabbiati: hanno ragione, noi siamo i primi arrabbiati per quello che non si è fatto in questi anni e – se riusciamo a portare a casa entro dicembre la legge di bilancio, la legge anticorruzione e il decreto dignità, che è già stato realizzato e sta già stabilizzando in contratti dei precari – secondo me nel 2019 avremo meno ragioni per essere arrabbiati, ma ...

Oggi fiducia sulla Manovra. Al Senato si cambia. Di Maio : 'Tria resta al suo posto' : ... il ministro dell'economia appare isolato, ma si lavora per ricomporre lo strappo e per evitare le dimissioni del ministro durante la fase di approvazione della manovra, con l'economia tornata al ...