Manovra | vertice lunedì Giorgetti rassicura | Pronti a tirare le fila

Il ministro Tria sempre più in bilico : vertice sulla Manovra senza di lui : Come se non si parlasse di economia, di Legge di bilancio, di partite che non si pareggiano e che si rischia di perdere. Il grande freddo, cominciato da qualche settimana, ha raggiunto temperature ...

Vertice sulla Manovra senza Tria - ministro sempre più in bilico : Come se non si parlasse di economia, di Legge di bilancio, di partite che non si pareggiano e che si rischia di perdere. Il grande freddo, cominciato da qualche settimana, ha raggiunto temperature ...

Vertice sulla Manovra senza Tria. Il ministro dell’Economia è sempre più in bilico : Da Palazzo Chigi fanno sapere che del titolare del Tesoro non c’era bisogno. Oggi la fiducia, a rischio il summit a Bruxelles. Di Maio: taglio del 40% sulle pensioni d’oro

Vertice sulla Manovra senza Tria. Il ministro dell’Economia è sempre più in bilico : Oggi la fiducia. A rischio il summit a Bruxelles. Le novità sono: il taglio delle pensioni d’oro, caro ai 5 Stelle, che sale dal 25 al 40 per cento; sulle pensioni si lavora per abbassare la spesa da 6,7 miliardi a 5

Manovra - il governo pone la fiducia. Vertice a P.Chigi senza Tria. Taglio del 40% alle pensioni d'oro : Assente il ministro dell'Economia Giovanni Tria che aveva precedentemnte visto il presidente del Consiglio. Nel frattempo il provvedimento è stato rinviato dall'Aula in Commissione Bilancio per una ...

No Tria - no relazioni - no quadra. Vertice sulla Manovra ancora non decisivo : Giovanni Tria entra a Palazzo Chigi per l'ora di pranzo. Quando inizia il Vertice di governo, intorno alle 16, ha già fatto ritorno al ministero dell'Economia. Le relazioni tecniche sui possibili risparmi su reddito di cittadinanza e quota 100 non sono pronte, e senza quelle il punto di caduta con l'Europa non si può trovare. Una serie di complicatissime simulazioni che vertono su diverse modulazioni della stessa domanda: se da 16 ...

Manovra - è giallo sull'assenza di Giovanni Tria al vertice finale sulla legge di Bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria non c'era al vertice di oggi tra Conte, Salvini e Di Maio dal quale sono usciti alcuni contenuti-chiave della legge di Bilancio come l'ecotassa e le pensioni d'oro. La sua ...

Manovra - Conte : al vertice non abbiamo discusso di deficit : Roma, 6 dic., askanews, - 'Non abbiamo discusso di deficit ma di alcuni emendamenti controversi alla legge di bilancio e abbiamo trovato una soluzione . Lo ha detto il presidente del Consiglio ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi : si cerca una soluzione alla trattativa con Bruxelles : ... Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il collega ai Rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro e il sottosegretario all'Economia Massimo ...

Manovra : al via vertice Conte-vicepremier : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Al via il vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro del Tesoro Giovanni Tria e il ...

La Manovra torna in Commissione - nuovo vertice a Palazzo Chigi : Problemi di copertura e rimodulazione dei punti cardini come reddito e quota 100 rallentano ulteriormente l'iter parlamentare - E' un vero percorso ad ostacoli quello della manovra economica, tra ...

La Manovra verso il voto di fiducia alla Camera. Stasera vertice di maggioranza : Ripreso alle 8 di questa mattina la discussione generale sulla legge di bilancio con il governo che dovrebbe porre la fiducia. Le misure bandiera reddito di cittadinanza e quota 100 sono rimandate all'...

Manovra a prova di fiducia. Nuovo vertice con Tria : Intanto per oggi, 6 Novembre, è previsto un Nuovo vertice tra il Presidente del Consiglio Conte, il ministro dell'Economia Tria ed i due vice premier Di Maio e Salvini . Obiettivo: definire le ...

Manovra - fonti Lega : oggi nessun vertice : 11.41 Per oggi non è previsto alcun vertice di governo sulla Manovra. Lo riferiscono fonti governative leghiste. In precedenza erano circolate voci di un possibile incontro tra Conte, Salvini e Di Maio, senza Tria impegnato all' Eurogruppo.