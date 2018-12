Manovra | per l' accordo con l' Ue il tempo stringe Tria prova a dialogare

Manovra - sindacati in pressing su governo. Tre incontri per cercare di cambiare il testo : ROMA Più attenzione sulla crescita e sul lavoro: le risposte previste dalla Manovra 'non sono sufficienti', dicono Cgil, Cisl e Uil, e visto che la prossima legge di bilancio è 'ancora un libro bianco'...

La Camera licenzia la Manovra che passa al Senato per le modifiche attese da Bruxelles. Tria : 'serve accordo politico' : 146 i no, due gli astenuti. Ora il passaggio delicatissimo a Palazzo Madama per le modifiche che cercheranno di scongiurare la procedura di infrazione Ue - Dopo il voto di fiducia di ieri, la Camera ...

La Manovra supera lo scoglio Camera - ma il Senato si prepara a riscriverla : STASERA IN AULA ALLA Camera 05 dicembre 2018 manovra: le novità dagli incentivi per l'auto elettrica alle assunzioni nella Pa Ma la partita decisiva, come ha detto anche il ministro dell'Economia ...

La Manovra supera lo scoglio Camera - ma il Senato si prepara a riscriverla : Le legge di bilancio esce dalla Camera con qualche novità e con i saldi per ora inalterati. Ma la manovra si prepara a cambiare al Senato alla luce delle trattative con Bruxelles. Nel mirino anche le misure bandiera del Governo giallo verde: il reddito di cittadinanza e «quota 100»....

Manovra - voto finale della Camera sabato pomeriggio. Opposizione fa ostruzionismo per far slittare il ddl riforme : Il voto finale della Camera sulla fiducia alla Manovra arriverà solo sabato pomeriggio, dopo le 16. Il percorso per arrivare al primo via libera alla legge di Bilancio è stato faticoso: dopo l’ok arrivato venerdì sera, la discussione notturna sugli articoli si è arenata per l’ostruzionismo tecnico dell’Opposizione che ha determinato appunto lo slittamento. L’Opposizione chiedeva di far slittare a gennaio l’esame del ddl riforme ...

Pensioni - ritocchi alla Manovra : simulazione Inps-Mef per Quota 100 e RdC : Pensioni, ultime notizie 7 dicembre – Sarebbe in corso una simulazione dell’Inps e del Mef per trovare i correttivi alla Legge di Bilancio 2019: le modifiche potrebbero interessare la Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Sono in corso alcuni calcoli sui costi e sui risparmi che vanno ad incidere sui ritocchi della Legge di Bilancio a proposito del rapporto debito/Pil. La situazione attuale impone una revisione attenta delle due ...

Manovra - il leghista Dario Galli svela perché vuol cedere all'Europa : 'Come li freghiamo' : Mentre nel governo continua il tira e molla su che cosa e quanto trattare con l'Unione europea per l'approvazione della Manovra, lo spread registrato solo giovedì 6 dicembre ha riportato tutti con i ...

Manovra - Di Maio smentisce pressioni perché Tria si dimetta : Nessuno sta esercitando pressioni sul ministro dell'Economia perché rassegni le dimissioni, dice il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio.

Governo mette fiducia a Camera ma sulla Manovra trattativa aperta : Roma, 6 dic., askanews, - Il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera su una legge di bilancio destinata a cambiare profondamente in seconda lettura al Senato. Dal taglio alle pensioni d'...

Manovra - domani il voto di fiducia - ma per l'esito finale servirà anche sabato : Il governo, attraverso il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, ha posto la questione di fiducia sulla Manovra. Subito dopo l'Aula è stata sospesa per la convocazione della ...

Manovra - posta la fiducia. Di Maio : a febbraio quota 100 per le pensioni : Il vicepremier annuncia la road map: "A marzo partirà il reddito di cittadinanza". Resta il nodo deficit

Manovra - accordo sul taglio ai fondi per l'editoria : stop dal 2022 : Al vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, assente il ministro dell'Economia Giovanni Tria,, le forze della maggioranza hanno ...

Manovra 2019 - tutto da rifare : si torna alla commissione di bilancio per Quota 100 : In questo momento il premier Giuseppe Conte , il ministro dell'Economia Giovanni Tria ed i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono in riunione per discutere delle modifiche da apportare. Nel ...