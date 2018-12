Manovra | parla Giancarlo Giorgetti | ' Prima di Conte serve accordo politico'

Manovra - Maria Elena Boschi : “Sarà l’ultima di questo governo - Parlamento mai umiliato così tanto” : La deputata del Pd Maria Elena Boschi interviene in Aula alla Camera e attacca la maggioranza sulla legge di Bilancio: "questo Parlamento non era mai stato così umiliato, stiamo discutendo una legge di Bilancio che non c’è. Avete rivendicato che questa è stata la prima legge di Bilancio del cambiamento. È talmente disastrosa che io sono sicura che sarà anche l’ultima legge di Bilancio del governo del cambiamento".Continua a leggere

Manovra - Tria in Parlamento : “Ma non mi fate domande” : «Imbarazzante». «Contraddittorio». «Una pantomima». Fino al corrosivo «ha mandato Maurizio Crozza». Roma, 4 dicembre 2018, Camera dei deputati. Mancano venti giorni a Natale e la legge di bilancio per l’anno prossimo è ancora al primo passaggio parlamentare. Il ministro del Tesoro Giovanni Tria, paralizzato dal tentativo di mediazione con l’Europa ...

La confusione sulla Manovra e il nazionalismo secondo Trump. Di cosa parlare stasera a cena : Il ministro fa il fenomeno, ma non sta spoilerando una serie Tv, questa volta è un'inchiesta vera. Fa arrabbiare il procuratore di Torino, Spataro, che non è un tipo tenero. E, per tutta risposta, invece delle scuse, ne invoca il pensionamento. E' una storia che non finirà benissimo. Ecco, riporta

Manovra - il tempo stringe per l'iter parlamentare : I tempi sono strettissimi ed il corridoio angusto. Non c'è modo di rappresentare meglio l'iter di approvazione degli emendamenti alla Manovra da parte della Commissione Bilancio della Camera. Il ...

Manovra - 54 emendamenti M5s-Lega alla Camera. Il leghista Borghi : “Di reddito e riforma pensioni se ne parla al Senato” : Sono 54 gli emendamenti M5s-Lega alla Manovra depositata nelle scorse ore alla Camera: 15 del governo e 39 dei relatori. Non ci sono quelli che riguardano reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni. “I termini sono scaduti”, ha detto il presidente leghista della Commissione Bilancio a Montecitorio Claudio Borghi, “quindi, per trattare i due pilastri dalla Manovra a questo punto se me parla al Senato”. In Manovra, ...

Manovra - Tria "Serve alla crescita - manca stabilità economica"/ Ultime notizie - il ministro parla al Senato - IlSussidiario.net : Manovra, trattativa Commissione Ue: Di Maio "ok riduzione debito, non slittano le riforme'. Ultime notizie, Conte e Tria spiegano le modifiche su deficit

Manovra - parla Lars Feld : il consigliere della Merkel minaccia l'Italia : 'Fate marcia indietro - oppure...' : Pieno di dottoroni tedeschi che sparano ad alzo zero sull'Italia. E di giornali italiani, ostili al governo gialloverde, che li vanno a cercare e intervistare. L'ultimo della lista è tale Lars Feld , ...

Manovra - Conte : "Ho parlato con altri leader Ue - c'è clima di fiducia" | Stasera incontra Di Maio e Salvini : "Ma il deficit non si tocca" | Juncker : "Italia - ti amo" : "Sulla Manovra ho avuto modo di scambiare cambiare opinioni con altri leader europei come Merkel e Macron, il clima si conferma buono, c'è clima di fiducia reciproca". Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove i leader europei hanno votato per l'intesa sulla Brexit.

Manovra - Di Maio contro Bankitalia : “Lo spread sale quando loro parlano. La situazione si stabilizzerà” : “Bankitalia è libera di dire quello che vuole però ieri lo spread stava scendendo e dopo il suo intervento è risalito ed è sceso di nuovo in serata”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti dell’intervento di Bankitalia di ieri. “L’analisi di Bankitalia parte dal presupposto che da domani si rimettono sul mercato tutti i titoli di Stato ma non è così- dice – Quindi l’effetto che prevede ...

Germania - Parlamento approva Manovra che aumenta la spesa ma non fa debiti : Una Manovra che aumenta le risorse ma non crea debito? Esiste e porta il marchio del Governo Merkel. Il Parlamento tedesco ha approvato con 366 voti favorevoli, 284 contrari e nessun astenuto il ...

Manovra - la critica di Padoan al discorso di Conte : “Non ha parlato della procedura di infrazione. Risparmi in pericolo” : “Il governo sta impoverendo il Paese e rappresenta un pericolo per il Paese: questo lo dice la Commissione, perché ha invertito il processo di difesa dei Risparmi che infatti sono oggi in pericolo”. Lo ha detto l’ex ministro, Piercarlo Padoan, intervevendo alla Camera dopo il discorso del premier Giuseppe Conte. “La responsabilità del fatto che il Paese è in queste condizioni è pienamente nelle vostre mani. Questa è una Manovra ...

Manovra - Conte in Parlamento : 'Rimoduleremo alcuni interventi' : Roma, 22 nov., askanews, - 'La prima opportunità offerta per intervenire nella procedura è quella relativa alle controdeduzioni, che il governo potrà formulare a beneficio dell'Ecofin, in merito alla ...

Manovra tra Parlamento e scadenze Ue : tutte le tappe verso fine anno : MILANO - E adesso? La nuova bocciatura dell'Europa sui conti italiani spiana la strada di un percorso a tappe che dovrebbe portare, a meno di cambi di rotta, verso la procedura di infrazione. Un ...