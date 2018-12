Manovra | ok della Camera con 312 sì | ora passa al Senato

Manovra : ok della Camera con 312 sì : ANSA, - ROMA, 8 DIC - L'Aula della Camera ha approvato con 312 sì, 146 no e 2 astenuti la legge di Bilancio che ieri aveva incassato il voto di fiducia. Ora il testo della Manovra dovrà passare al ...

Manovra - Di Maio a aziende : “Paghiamo 50% dei debiti della pa. E investiamo su centinaia di nuove infrastrutture” : “Infrastrutture per me è una bellissima parola. A partire da quelle digitali che sono le autostrade del futuro e sono strategiche per l’Italia come le autostrade negli anni 60 per lo sviluppo economico”. Nel giorno in cui la Manovra si avvia a ottenere il via libera definitivo della Camera, il vicepremier Luigi Di Maio sul Sole 24 Ore scrive una lettera aperta agli imprenditori italiani per “raccontare le misure per le ...

Manovra - voto finale della Camera sabato pomeriggio. Opposizione fa ostruzionismo per far slittare il ddl riforme : Il voto finale della Camera sulla fiducia alla Manovra arriverà solo sabato pomeriggio, dopo le 16. Il percorso per arrivare al primo via libera alla legge di Bilancio è stato faticoso: dopo l’ok arrivato venerdì sera, la discussione notturna sugli articoli si è arenata per l’ostruzionismo tecnico dell’Opposizione che ha determinato appunto lo slittamento. L’Opposizione chiedeva di far slittare a gennaio l’esame del ddl riforme ...

Manovra - sì della Camera alla fiducia : 330 voti a favore e 219 contrari : Sì della Camera alla Manovra con 330 sì, 219 i no e un astenuto. Dopo un Consiglio dei ministri per la variazione della nota di bilancio, l'Aula riprenderà con il voto al primo articolo della Manovra e, successivamente - in tutto una quarantina di voti - con gli articoli dal 2 al 19. Prima del voto finale sulla Manovra saranno vagliati dai deputati i circa 300 ordini del giorno...