Manovra | la Camera approva la Legge di bilancio Ma sarà | quasi | tutto da rifare al

Manovra - via libera dalla Camera : il provvedimento passa con 312 sì. Ora tocca al Senato : La legge di Bilancio è passata alla Camera dei Deputati con 312 sì, 146 no e due astenuti, dopo aver incassato la fiducia la scorsa notte. Ma la partita più importante si gioca al Senato, dove da lunedì inizierà la discussione su pensioni e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

La Manovra supera lo scoglio Camera - ma il Senato si prepara a riscriverla : Le legge di bilancio esce dalla Camera con qualche novità e con i saldi per ora inalterati. Ma la manovra si prepara a cambiare al Senato alla luce delle trattative con Bruxelles. Nel mirino anche le misure bandiera del Governo giallo verde: il reddito di cittadinanza e «quota 100»....

Manovra - ok alla Camera. Tria : "Accordo con Ue possibile - ma serve intesa politica" : 'Stiamo studiando tutte le opzioni, stiamo vedendo gli spazi finanziari e facendo le stime dettagliate', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria conversando con i cronisti alla Camera a ...

La Camera approva una Manovra da riscrivere : L'Aula della Camera approva con 312 sì, 146 no la legge di Bilancio che ieri aveva incassato il voto di fiducia. Montecitorio approva una manovra che dovrà essere significativamente modificata. Il testo passa ora al Senato, chiamato a una revisione del testo.Il ministro dell'Economia Giovanni Tria si è fermato a parlare con i giornalisti in Transatlantico, spiegando che sta lavorando a tutte le opzioni nel tentativo di ...