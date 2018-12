Manovra | la Camera approva il decreto a tutelamaggioranza

Manovra - la Camera approva la Legge di bilancio. Ma sarà - quasi - tutto da rifare al Senato : La soddisfazione, per i cittadini, può essere solo quella che per una volta i parlamentari hanno passato un sabato , quello dell'Immacolata, per giunta, sui banchi della Camera, anzichè tornarsene a ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Manovra - ok dalla Camera. Conte da Juncker - 8 dicembre - - IlSussidiario.net : ULTIME NOTIZIE oggi, 8 dicembre 2018, ultim'ora. manovra, ok dalla Camera ma cambierà in Senato. E Conte deve convincere Juncker

Manovra - il provvedimento passa alla Camera con 312 sì : La Camera ha approvato con 312 sì, 146 no e due astenuti la legge di Bilancio che venerdì notte aveva incassato il voto di fiducia. Ora il testo dovrà passare all'esame del Senato . E' a Palazzo ...

La Manovra supera lo scoglio Camera - ma il Senato si prepara a riscriverla : STASERA IN AULA ALLA Camera 05 dicembre 2018 manovra: le novità dagli incentivi per l'auto elettrica alle assunzioni nella Pa Ma la partita decisiva, come ha detto anche il ministro dell'Economia ...

Manovra - via libera dalla Camera : il provvedimento passa con 312 sì. Ora tocca al Senato : La legge di Bilancio è passata alla Camera dei Deputati con 312 sì, 146 no e due astenuti, dopo aver incassato la fiducia la scorsa notte. Ma la partita più importante si gioca al Senato, dove da lunedì inizierà la discussione su pensioni e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Manovra : ok della Camera con 312 sì : ANSA, - ROMA, 8 DIC - L'Aula della Camera ha approvato con 312 sì, 146 no e 2 astenuti la legge di Bilancio che ieri aveva incassato il voto di fiducia. Ora il testo della Manovra dovrà passare al ...

Manovra - c'è l'ok della Camera : Via libera della Camera alla Manovra: con 312 voti favorevoli e 146 contrari l'Aula ha approvato in prima lettura la Legge di Bilancio, che ieri aveva incassato il voto di fiducia . Il provvedimento ...

Manovra : ok della Camera con 312 sì : ANSA, - ROMA, 8 DIC - L'Aula della Camera ha approvato con 312 sì, 146 no e 2 astenuti la legge di Bilancio che ieri aveva incassato il voto di fiducia. Ora il testo della Manovra dovrà passare al ...

La Camera approva una Manovra da riscrivere : Il testo passa al Senato. Tria in Transatlantico: 'Un accordo con l'Ue è possibile. Stiamo studiando tutte le opzioni' ma 'ci vuole l'accordo della politica'

La Manovra supera lo scoglio Camera - ma il Senato si prepara a riscriverla : Le legge di bilancio esce dalla Camera con qualche novità e con i saldi per ora inalterati. Ma la manovra si prepara a cambiare al Senato alla luce delle trattative con Bruxelles. Nel mirino anche le misure bandiera del Governo giallo verde: il reddito di cittadinanza e «quota 100»....

Manovra : ok della Camera con 312 sì : ANSA, - ROMA, 8 DIC - L'Aula della Camera ha approvato con 312 sì, 146 no e 2 astenuti la legge di Bilancio che ieri aveva incassato il voto di fiducia. Ora il testo della Manovra dovrà passare al ...

La Manovra è stata approvata alla Camera - ora passa al Senato : Via libera dell'Aula della Camera alla legge di bilancio con 312 sì e 146 no. La manovra, su cui ieri il governo aveva incassato la fiducia di Montecitorio, passerà la prossima settimana all'esame del ...

Manovra : ok della Camera con 312 sì - ora passa al Senato : 146 i no, due gli astenuti. Ora il passaggio delicatissimo a Palazzo Madama per le modifiche che cercheranno di scongiurare la procedura di infrazione Ue - Dopo il voto di fiducia di ieri, la Camera ...

Manovra - ok alla Camera. Tria : "Accordo con Ue possibile - ma serve intesa politica" : 'Stiamo studiando tutte le opzioni, stiamo vedendo gli spazi finanziari e facendo le stime dettagliate', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria conversando con i cronisti alla Camera a ...