Manovra | Di Maio a aziende | “Paghiamo 50% dei debiti della pa E investiamo su centinaia

: Manovra, governo pone la fiducia alla Camera. Di Maio: ‘Al Senato introdurremo taglio del 40% alle pensioni d’oro’ - fattoquotidiano : Manovra, governo pone la fiducia alla Camera. Di Maio: ‘Al Senato introdurremo taglio del 40% alle pensioni d’oro’ - DalilaNesci : Luigi di Maio: Andavamo in queste trasmissioni a dire 'si dovrebbe fare così'. Ecco, ora siamo al governo e DOBBIAM… - fattoquotidiano : Manovra, Di Maio: “Stamattina è scoppiato il panico, ma non ci sono nuove tasse per auto in circolo”. Poi spiega la… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) “Infrastrutture per me è una bellissima parola. A partire da quelle digitali che sono le autostrade del futuro e sono strategiche per l’Italia come le autostrade negli anni 60 per lo sviluppo economico”. Nel giorno in cui lasi avvia a ottenere il via libera definitivoCamera, il vicepremier Luigi Disul Sole 24 Ore scrive una lettera aperta agli imprenditori italiani per “raccontare le misure per le imprese” dopo che Confindustria, editrice del Sole, ha attaccato frontalmente il governo dicendosi “contro lache non porta crescita” e ha chiesto di togliere 4 miliardi dai fondi per reddito di cittadinanza e quota 100 per evitare la procedura di infrazione. Dicerca di ricucire promettendo lo sblocco deipubblica amministrazione – uno dei cavalli di battaglia di Matteo Renzi che non mantenne però ...