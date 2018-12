: • Cyber News • #Manifestazioni,a Roma quella della Lega - Cyber_Feed : • Cyber News • #Manifestazioni,a Roma quella della Lega - NotizieIN : Manifestazioni,a Roma quella della Lega - SimoneEdo : Sport, eventi, cerimonie religiose e manifestazioni politiche. L'8 dicembre a Roma #Roma #mobilità -

I militantiprovenienti da ogni regione stanno raggiungendo la Capitale con auto, bus e treni per sostenere il loro leader, Salvini. A Piazza del Popolo tutto è pronto per la festa: sul palco, la scritta "L'Italia rialza la testa". A Torino marcia dei No Tav a cui partecipano i 5 Stelle piemontesi, ma non i vertici del Movimento. Infine, a Melendugno(Lecce)è prevista una manifestazione contro il gasdotto Tap, dopo che ieri il Tar ha dato il via libera al cantiere a San Basilio di San Foca.(Di sabato 8 dicembre 2018)