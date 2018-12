Mandzukic arma letale per le big italiane ed europee

Blastingnews

(Di sabato 8 dicembre 2018) La Juventus può contare su una rosa prestigiosa in cui spicca la stella di Cristiano Ronaldo ma, al di là del portoghese, ci sono altri giocatori che, seppur meno appariscenti, risultano ugualmente determinanti e indispensabili soprattutto agli occhi dell'allenatore Massimiliano Allegri. Tra questi c'è sicuramente Marioche, arrivato all'ombra della Mole nell'estate del 2015, sta contribuendo a scrivere pagine importanti della storia della Juve.La rinascita diIeri sera la "Vecchia Signora" ha potuto apprezzare ancora una volta le qualità di "Marione", il quale ha risolto il derby d'Italia con uno dei suoi gol pesanti. Al minuto 66, l'attaccante croato ha intercettato l'assist effettuato da sinistra da Joao Cancelo, e con un colpo di testa ha beffato Handanovic, mettendo in cassaforte altri tre punti per i bianconeri. La rete contro l'Inter è la quarta in cinque ...