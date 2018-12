Manchester City | Guardiola | ' Non saremo esclusi dalle coppe'

Chelsea-Manchester City - Premier League oggi : programma - orario d’inizio e come vedere il big match in diretta tv e streaming : oggi sabato 8 dicembre (ore 18.30) si gioca Chelsea-Manchester City, match valido per la 16^ giornata della Premier League 2018-2019. Il campionato inglese è entrato nel vivo, a Stamford Bridge andrà in scena un big match stellare tra la prima e la terza della classifica: il City di Guardiola si trova al comando con 41 punti (13 vittorie e due pareggi), i Blues guidati da Maurizio Sarri si trovano a dieci lunghezze di distacco dopo due sconfitte ...

Premier League - Chelsea-Manchester City in diretta su Sky : Sarri e Guardiola si affrontano in un match che promette spettacolo. Riuscirà il Manchester City a mantenere la propria imbattibilità? L'articolo Premier League, Chelsea-Manchester City in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili Formazioni Chelsea vs Manchester City - Premier League 08-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Out Willian nei Blues; Cityzens con Aguero in panchina?E’ il big match della 16^giornata di Premier League quello che andrà in scena allo Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il Manchester City.Come arrivano Chelsea e Manchester?I Blues arrivano dalla sconfitta rimediata in casa del Wolverhampton nell’ultima giornata di Premier ...

Un giorno in Premier League : Watford-Manchester City : A Vicariage Road per la quindicesima giornata di Premier ad ammirare Guardiola e i campioni in carica. Tifo incessante e rispetto delle regole in uno stadio che è un gioiellino. E da un punto di osservazione privilegiato: la seconda fila della Sir Elton John Stand di Stefano Ravaglia Non avevo progettato di tornare in Inghilterra una terza volta quest’anno. Ci vado sempre, è come un calmante. Come qualcosa di cui senti ...

Manchester City - Ederson show contro il Watford : passaggio no-look come Ronaldinho. VIDEO : Non conosce sosta la leadership del Manchester City in Premier League, torneo dove i campioni in carica viaggiano a pieni giri. Vetta a quota 41 punti con 15 risultati utili su altrettante gare ...

Fair Play Finanziario - Manchester City a rischio? Guardiola chiede chiarezza : 'Se innocenti smetteranno di parlare' : La notizia si era diffusa nelle ultime ore dopo l' anticipazione del Guardian : "Il Manchester City rischia l'esclusione dalle coppe" per la stagione 2019-2020. Soprattutto se fosse provata l'...

Watford - nella partita col Manchester City lo stadio si colora contro l'omofobia. LE FOTO : Spettacolo sugli spalti del Vicarage Road grazie alla scenografia dei tifosi di casa a supporto dei diritti LGBT. Non un caso isolato in Premier, che dal 2017 ha stretto una partnership con l'...

Manchester City rischia esclusione coppe. Guardiola 'Si faccia chiarezza' : Manchester - Il Manchester City rischia l'esclusione dalle coppe per la prossima stagione. La minaccia, seria, arriva dall'Uefa dove, secondo il 'Guardian', la Federazione di Nyon potrebbe decidere di ...

Manchester City - Guardiola sul Fair Play Finanziario : “Serve chiarezza” : “Se la Uefa prenderà una decisione, ci sarà una presa di posizione del club. Vorrei che andasse esattamente così, per sapere con esattezza cosa succede e mettere a tacere tutte queste indiscrezioni“: sono le parole pronunciate da Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, scontento per le voci su una possibile esclusione della sua squadra dalla Champions League. Questa ipotesi è stata lanciata dal “Guardian” ...

Manchester City - Guardiola : «FPF? Spero presto ci sia chiarezza sul nostro caso» : «Se la UEFA dovesse decidere qualcosa, il club farà una dichiarazione: mi piacerebbe fosse così perché sapremo di cosa si tratta», ha detto Pep Guardiola. L'articolo Manchester City, Guardiola: «FPF? Spero presto ci sia chiarezza sul nostro caso» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League - Manchester City a rischio esclusione : Champions League, Manchester City: CHE GUAIO- Considerata da almeno un paio d’anni come una delle favorite per la vittoria finale della Champions League, ora il Manchester City rischia una clamorosa esclusione. Dall’Inghilterra arriva la notizia bomba: i citizens, secondo quanto emerge dalle indiscrezioni raccolte da Football Leaks, negli anni passati avrebbero violato le regole imposte […] L'articolo Champions League, ...

Manchester City nella bufera - in arrivo esclusione dalla Champions : L'irresistibile scalata del Manchester City al calcio continentale rischia una brusca e inattesa frenata, con la Uefa ad un passo dall'escludere i Citizens dalla prossima Champions League. Manca ...

Telegraph : il Manchester City rischia l’esclusione dalla Champions : Fair Play Finanziario Il Telegraph lancia una bomba: il Manchester City potrebbe essere escluso dalla Champions League a causa delle violazioni dei parametri del Fair Play Finanziario. Secondo il prestigioso quotidiano britannico, i documenti di Football Leaks potrebbero portare alla luce degli illeciti molto gravi, per cui non basterebbe una sospensione del calciomercato in entrata. Secondo le indiscrezioni raccolte, i funzionari Uefa sarebbero ...

Gli incassi dei club per i Mondiali : guida il Manchester City - Juve nella top 10 : Anche i club sorridono per l'aumento dei ricavi per i Mondiali 2018. La Fifa ha reso noto di aver distribuito 209 milioni di dollari a 416 club. L'articolo Gli incassi dei club per i Mondiali: guida il Manchester City, Juve nella top 10 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.