Mamma disperata | ”Aiutatemi a trovare un cuore nuovo per la mia piccola Rori”

Mamma disperata negli Usa : 'Aiutatemi a trovare un cuore nuovo per la mia piccola Rori' Video : L'appello per Rori, una bimba di 16 mesi, arriva da Louisville nel Kentucky: la Mamma Jennifer cerca un cuore per la sua piccola che è nata con un'irreversibile malformazione cardiaca. 'L'unica ...

Manuel Careddu - la Mamma disperata : “Sono belve - me l’hanno ammazzato come una bestia” : "Non provo pietà per i genitori di quei ragazzi", sono le parole di Fabiola Balardi, madre del 18enne sardo massacrato dai coetanei per un debito legato alla droga. La donna chiede giustizia: "Vi voglio vedere tutti e cinque morti. Vi vorrei fare a pezzi uno per uno.Continua a leggere