Maestrale a 100 all' ora e freddo polare

Maltempo Sardegna : Maestrale fino a 100Km/h e freddo in arrivo : maestrale con raffiche fino a cento chilometri orari, mareggiate e freddo. La Sardegna nei prossimi giorni sara’ interessata da una nuova ondata di Maltempo. La conferma arriva anche dagli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Il picco di maestrale si avra’ in Gallura: qui infatti sono previste le raffiche di burrasca. Contemporaneamente si abbasseranno le temperature: dieci gradi in memo, ...