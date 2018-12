Luis Suarez | nuovo tattoo | l' esultanza sul collo

Champions League - nel mirino l'ex Ajax Luis : i tifosi del Psv fischiano il Suarez sbagliato : Eindhoven, Philips Stadion, minuto numero 80: Psv e Barcellona sono sullo 0-2, prima Messi poi Piqué. Gli olandesi guidati dall'ex Milan van Bommel stanno per uscire dall'Europa e nei dieci minuti ...

Luis Suarez "chiama" il suo erede - il Barcellona pensa anche a Icardi : L'uruguagio: "Il club deve iniziare a pensare a un nuovo numero 9". E il Mundo Deportivo stila la lista degli eletti

Tiki Taka - battuta h0t di Luis Suarez. Pierluigi Pardo si scusa e Mediaset Play censura l'episodio : Un’uscita infelice, o molto più semplicemente una battuta pronunciata con estrema leggerezza in un contesto giocoso. Ma se un tempo le parentesi hot scatenavano sorrisi, soprattutto negli ambienti ‘pallonari’, in tempo di Me Too è meglio andarci cauti ed evitare scivoloni.E cauto c’è andato pure Pierluigi Pardo che durante i titoli di coda di Tiki Taka è tornato su un episodio avvenuto in puntata che, evidentemente, non gli era andato ...

Inter - Luisito Suarez a Tiki Taka svela un clamoroso retroscena su Cristiano Ronaldo : Puntata sempre più scoppiettante quella della trasmissione Tiki Taka, sale la temperatura quando Auriemma parla prima dell’Inter e poi della Juventus. Poi la parola passa a Luisito Suarez, ex calciatore dell’Inter e Pallone d’Oro: “l’Inter oggi ha vinto con grande facilità, ha dato la sensazione di essere una grande squadra e che può dare noia alle altre squadre esclusa la Juventus, Radu andava espulso. ...

Champions League – Buone notizie per l’Inter - il Barcellona rischia di perdere Luis Suarez : ecco i tempi di recupero : Il Barcellona rischia di arrivare alla doppia sfida di Champions League contro l’Inter senza Luis Suarez: ecco i tempi di recupero del bomber sudamericano Buone notizie per l’Inter in vista della doppia sfida di Champions League contro il Barcellona prevista per mercoledì 24 ottobre (in Catalogna) e martedì 6 novembre (a Milano). La squadra blaugrana potrebbe, con grande probabilità, fare a meno di Luis Suarez, infortunatosi al ...

Champions League - Luis Suarez sfida il Tottenham per ritrovare il gol perduto : in Europa non segna in trasferta dal 2015 : Da due anni c'è un "Pistolero" che in Europa si dimentica di premere il grilletto. Risuona la musica della Champions League e lui diventa un giocatore normale: Luis Suarez ha sempre segnato a raffica ...