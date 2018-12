L' orgoglio No Tav per le vie di Torino

No Tav - a Torino il corteo del fronte dei contrari : “È giornata dell’orgoglio”. Perino : “Non conto numeri - guardo resistenza” : Un mese dopo la piazza del sì, la Tav torna a riempire le strade di Torino. Ha preso il via da piazza Statuto il corteo del fronte del No. “C’eravamo, ci siamo, ci saremo! Ora e sempre No Tav” è lo striscione che apre la manifestazione contro la Torino-Lione. Dietro la testa del corteo una folta delegazione di sindaci in fascia tricolore. E poi le donne No Tav, gli studenti, i rappresentanti di numerosi comitati contro ...

Torino - partito corteo 'orgoglio No Tav" : 15.09 "C'eravamo, ci siamo, ci saremo! Ora e sempre No Tav", questo lo striscione che apre il corteo contro la TorinoLione, nel capoluogo piemontese. Dietro la testa del corteo, la delegazione dei sindaci. Poi le donne, gli studenti, i rappresentanti di vari comitati contro le grandi opere. "Oggi è la giornata dell'orgoglio no Tav, di un grande popolo che non si è mai fatto intimidire", spiega uno speaker. La manifestazione da piazza dello ...

Tav - urla contro Toninelli durante questione time in Senato. Il ministro : “orgoglioso di essere contestato da voi” : – Il ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è stato contestato durante il question time dai senatori dell’opposizione, che l’hanno accusato di “non rispondere alle domande” sulla Tav Torino-Lione. “Abbiamo assistito a un comizietto imbarazzante e imbarazzato” ha detto durante la replica il senatore Margiotta. ” “Evidentemente vogliono che io ribadisca che mi ...

orgoglio azzurro in piazza : "Sì Tav - no ideologia M5s" : Lo stesso importo, ma con ricadute positive sull'economia, sulle merci trasportate, sul turismo, e pure sull'ambiente perché ci sarebbe una forte riduzione delle emissioni inquinanti'. Giuseppe, ...

Tav - Toninelli : 'orgoglioso dell'uso attento dei soldi pubblici' : "Nessuna vergogna sul Tav Torino-Lione. Sono orgoglioso del mio sforzo per usare i danari pubblici rispetto a un'opera che, dopo decenni di discussioni, non ha ancora visto scavare un centimetro del ...

Tav : orgoglio uso attento soldi pubblici : ANSA, - TORINO, 14 NOV - "Nessuna vergogna sul Tav Torino-Lione ma, anzi, mi sento orgoglioso per lo sforzo che sto facendo con la mia squadra per usare con attenzione i danari pubblici, rispetto a un'...