Lo spread è trendy e ne parlano tutti Ma è il Cds che prevede davvero il futuro

(Di sabato 8 dicembre 2018) Lo, alla moda, fa tendenza. Il Cds (credit default swap) è invece out, démodé e fuori moda. Loè argomento di discussione ogniqualvolta aumenta a livelli tali da preoccupare l’opinione pubblica. Lofa rumore e attira l’attenzione dei media. Poco invece si parla del Cds che dovrebbe invece essere un indicatore dello stato di salute di un Paese soprattutto nei momenti di apparente calma. Perché il Cds parla del, di ciò che potrebbe accadere domani.Semplificando infatti, i credit default swap sono contratti derivati che vengono comprati oggi da un investitore per assicurarsi contro l’eventuale default di un Paese domani. Più è alto il costo per assicurarsi contro tale eventualità, più è possibile che le finanze pubbliche della nazione facciano crac. Si tratta quindi di rischiosi strumenti di investimento da tenere assolutamente alla lontana dagli ...