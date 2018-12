LIVE Juventus-Inter | Serie A calcio in DIRETTA | streaming e aggiornamento in tempo reale

Juventus-Inter 1-0 in diretta LIVE : triplice fischio - passano i cinici bianconeri : JUVENTUS INTER CRONACA LIVE – A seguire la cronaca della partita in tempo reale: 92′ Conclusione al volo di Lautaro su un rinvio sbagliato di Cancelo ma la palla termina larga. 80′ Lautaro serve al limite Keita, tiro smorzato in corner da Chiellini. 74′ Calcio di punizione battuto da Perisic, ma Matuidi in barriera devia […] L'articolo Juventus-Inter 1-0 in diretta LIVE: triplice fischio, passano i cinici bianconeri ...

Juventus-Inter LIVE : Mandzukic porta in vantaggio i bianconeri [VIDEO] : 72′ – Fuori Dybala e dentro Douglas Costa. 70′ – Fuori Gagliardini e dentro Keita. 66′ – Mandzukic! Lampo della Juventus, lampo di Cancelo: il portoghese arriva sul fondo, rientra sul destro approfittando della marcatura blanda di Vrsaljko e crossa in mezzo dove il croato anticipa Asamoah di testa e batte Handanovic. 66’ | GOAL MARIO 1-0 #JUVINT #JuveInter #JuventusInter pic.twitter.com/AdWcGVv1au — ...

Juventus-Inter LIVE : Dybala spreca [VIDEO] : 58′ – Intanto primo cambio per i nerazzurri: esce Politano ed entra Borja Valero. 57′ – Terzo giallo in pochi minuti: stavolta tocca a Brozovic. 55′ – Ammonito Perisic dopo un fallo su Dybala. 54′ – Ammonito anche Bentancur, responsabile di un fallo su Gagliardini. 53′ – Lenta l’Inter in uscita dall’area: Miranda tiene palla, Handanovic non la allontana così la Juve ...

Juventus-Inter LIVE : subito grande occasione per i nerazzurri [VIDEO] : 52′ – Juve in attacco! Matuidi va al cross dal fondo, ma Mandzukic ci prova col tacco e il pallone attraversa tutta l’area prima di essere allontanato in corner da Perisic. 48′ – Erroraccio della Juve in fase difensiva: Matuidi sbaglia l’appoggio, ma Icardi e Politano cincischiano troppo dentro l’area e Bonucci salva sull’ex Sassuolo. subito grande occasione per l’Inter. 46′ ...

Juventus-Inter LIVE : squadre negli spogliatoi per l’intervallo [VIDEO] : INTERVALLO – Bel primo tempo all’Allianz Stadium. Le due squadre si sono divise i vari momenti della prima frazione di gioco, costruendo diverse palle gol: clamorose le due ravvicinate dell’Inter, che prima con Gagliardini e poi con Icardi e Perisic non è riuscita a portarsi in vantaggio. Intanto ai microfoni di Sky Sport ha parlato proprio il numero 5 nerazzurro: “Peccato per l’occasione sprecata, ma ormai è ...

Juventus-Inter LIVE : torna sotto la Juve [VIDEO] : 38′ – Ancora Chiellini! Colpo di testa fuori misuri su calcio d’angolo battuto da Dybala. 36′ – Bentancur! Cancelo arriva sul fondo e crossa col mancino trovando la deviazione a botta sicura del centrocampista, fermata solo dall’intervento decisivo di Brozovic. Sugli sviluppi di corner Chiellini obbliga Handanovic al tuffo con un bel colpo di testa. L’occaz’ de Bentancur #JuveInter #TeamJuve #TeamItalia ...

