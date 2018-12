LIVE Biathlon | Sprint femminile Pokljuka 2018 in DIRETTA | Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 dicembre : l'Italia ci crede nello sci alpino - Vittozzi e Wierer nella sprint di biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , oggi sabato 8 dicembre, . Giornata dell'Immacolata particolarmente ricca e avvincente tra neve e

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 dicembre : l’Italia ci crede nello sci alpino - Vittozzi e Wierer nella sprint di biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 8 dicembre). Giornata dell’Immacolata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer partono per ottenere un risultato molto importante nella sprint di biathlon a Pokljuka, Federica Brignone invece ci può provare nel ...

LIVE Biathlon - Sprint Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lukas Hofer cerca la gara perfetta - Fourcade per il bis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, e l’individuale di ieri, si continua a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, venerdì 7 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 10 km Sprint maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Partiamo da ...

LIVE Biathlon - 15 km femminile Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer chiudono sesta e settima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km individuale femminile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 15 km individuale femminile, che vedrà al via ben cinque italiane. Dunque nessuno spostamento di ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : Martin Fourcade vince per 4 secondi sul sorprendente Kuehn - Hofer 27° nonostante la velocità sugli sci : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch possono stupire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

LIVE Biathlon - Individuale 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale. Via posticipato alle 14.35 per la nebbia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE alla 20 km Individuale maschile di Pokljuka (Slovena), valida per la prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon. Dopo l’assaggio delle due staffette miste, con il terzo posto del quartetto nostrano composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch e Lukas Hofer, è la volta della prima gara Individuale. Il primo a partire della truppa del Bel Paese sarà Hofer con il pettorale n.7, ...