Litigio con gruppo di coetanei accoltellato 17enne di Pozzuoli

Dal presunto Litigio con Federica Nargi al parto : Costanza Caracciolo risponde ai fan dopo la nascita di Stella [GALLERY] : Costanza Caracciolo e le domande dei fan a poche settimane dalla nascita della piccola Stella Sono passate poche settimana dalla nascita della piccola Stella Vieri, la figlia di Bobo e di Costanza Caracciolo . Era il 18 novembre quando la piccola è venuta alla luce e, adesso, la bella ex velina sta piano piano tornando attiva sui social, tra un allattamento ed una dormitina rifocillante. Stasera, la bella siciliana ha voluto risponde re alle ...

Durant esce allo scoperto : “il Litigio con Green non influirà sulla mia permanenza agli Warriors. Ero triste ma…” : Kevin Durant fa chiarezza sul suo futuro agli Warriors dopo la lite con Draymond Green: l’ex OKC spiega di voler decidere autonomamente Lasciato passare qualche giorno dalla litigata Durant-Green, in casa Warriors sembra essere tornato il sereno. Se il rapporto fra i due sembra essersi disteso, la questione rinnovo di Kevin Durant rimane. KD ‘perdona ma non dimentica’, dunque la lite e le parole di Green, che gli ha urlato di ...