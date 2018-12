Lina Wertmüller | “Quella volta che mandai a quel paese Moretti sul red carpet di Berlino

huffingtonpost

(Di sabato 8 dicembre 2018) Un piccolo ingresso, un Pistoletto che riflette la nostra immagine dietrola di una donna, due fantocci di stoffa che non nascondono le loro nudità, altri quadri alle pareti, le luci soffuse sulle scale che poi ritroviamo anche nel salone principale al secondo piano, capaci di creare, nell'insieme, un ambiente che ricorda, per arredo e atmosfera, l'hotel Locarno poco distante. Quando si entra a casa di Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich - per tutti più semplicementeWertmüller - si respira cultura nell'immediato.Lei, novant'anni compiuti lo scorso agosto e regista di film cult - da Mimì metallurgico ferito nell'onore a Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto fino a Pasqualino Settebellezze, grazie a cui diventò la prima donna nella storia del cinema a ricevere una nomination all'Oscar come ...