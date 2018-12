Liga 2018 | 15giornata | i risultati delle partite del sabato

La Liga - Huesca-Real Madrid : probabili formazioni e pronostico 9-12-2018 : La Liga 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Huesca-Real Madrid, 15^ Giornata, domenica 9 dicembre ore 16.15. Solari non rinuncia a Bale.Huesca-Real Madrid, probabili formazioni e pronostico ore 16.15. La sfida fra Huesca e Real Madrid arriva probabilmente al momento giusto: solo qualche giornata fa i Blancos sembravano una squadra in crisi, mentre ora, dopo i successi in tre competizioni diverse con Roma, Valencia e Melilla, sono ...

La Liga - Espanyol-Barcellona : probabili formazioni e pronostico 8-12-2018 : La Liga 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Espanyol-Barcellona, 15^ Giornata, sabato 8 dicembre ore 20.45. Valverde lancia Vidal.Espanyol-Barcellona, probabili formazioni e pronostico ore 20.45. Torna il derby di Barcellona. Espanyol-Barcellona chiuderà il sabato della quindicesima giornata di Primera Division. Questa volta andrà in scena un match più equilibrato rispetto a quello delle ultime stagioni. La formazione di Rubi, ...

La Liga - Atletico Madrid-Alaves : probabili formazioni e pronostico 8-12-2018 : La Liga 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Atletico Madrid-Alaves, 15^ Giornata, sabato 8 dicembre ore 13.00. Simeone con il dubbio Correa-Kalinic.Atletico Madrid-Alaves, probabili formazioni e pronostico ore 13.00. Neanche il tempo di godersi l’accesso agli ottavi di Coppa del Re, che l’Atletico Madrid è già chiamato a scendere nuovamente in campo. Stavolta di fronte ci sarà il Deportivo Alaves in una sfida nelle ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : staffetta obbLigata al femminile - selezione per gli uomini : Il momento clou, specialmente per i colori azzurri dello sci di fondo, arriverà domenica, quando saranno in programma le staffette, ma la Coppa del Mondo, che fa tappa a Beitostolen, in Norvegia, prevede anche due gare distance a tecnica libera sabato, 15 km per le donne e 30 per gli uomini. Certamente, come visto a Lillehammer, le gare individuali non riserveranno molte gioie agli azzurri, che schiereranno Francesco De Fabiani, Dietmar ...

BundesLiga 2018/2019 - pronostici e consigli scommesse della 14esima giornata : Bundesliga: analisi, pronostici e consigli sulle schedine per 14esima giornata (7-8-9 dicembre) Si riparte da Brema, dove il Werder cercherà di porre fine all’emorragia di punti in cui è incappato (uno in cinque gare), mentre il Bayern sabato pomeriggio cercherà di mantenersi in scia della distantissima vetta (-9), magari approfittando della difficile trasferta della capolista a Genselkirchen. Non dimentichiamoci comunque del Lipsia, terzo, ...

Pronostico Levante vs Athletic Bilbao - La Liga 3-12-2018 e Analisi : La Liga, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Levante-Athletic Bilbao, lunedì 3 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Levante-Athletic Bilbao, lunedì 3 dicembre. A Valencia si chiude la quattordicesima giornata di Primera Division, con il Levante che ospita l’Athletic. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Levante e Athletic Bilbao?Il Levante cerca il secondo risultato utile consecutivo, dopo lo spettacolare ...

Probabili Formazioni Girona-Atletico Madrid - La Liga 2-12-2018 : La Liga 2018-19, le Probabili Formazioni di Girona-Atletico Madrid, 14^ Giornata, domenica 2 dicembre ore 16.15. Out Diego Costa, chance per Kalinic.Girona-Atletico Madrid, Probabili Formazioni ore 16.45. Nella quattordicesima giornata della Primera Division il Girona ospita l’Atletico Madrid, in uno degli scontri più interessanti. Sono due i punti che dividono i Colchoneros dal Siviglia capolista, che affronterà un impegno difficile ...

Probabili Formazioni Barcellona-Villarreal - La Liga 2-12-2018 : La Liga 2018-19, le Probabili Formazioni di Barcellona-Villarreal, 14^ Giornata, domenica 2 dicembre ore 18.30. Out Suarez, Dembelé dall’inizio.Barcellona-Villarreal, Probabili Formazioni ore 18.30. Il Barcellona per tornare in vetta alla classifica, il Villarreal per allontanasi dalla zona retrocessione. Al Camp Nou va in scena uno dei big match della Liga con i blaugrana che hanno già commesso due passi falsi, dopo la sconfitta in ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Eibar - La Liga 30-11-2018 e Analisi : La Liga, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Rayo Vallecano-Eibar, venerdì 30 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Rayo Vallecano-Eibar, venerdì 28 novembre. La formazione di casa è a caccia di punti per restare in Primera Division e vuole riscattarsi dopo la sconfitta di sabato scorso in casa del Valencia. L’Eibar, dal canto suo, vuole dare continuità alla bella vittoria con il Real Madrid. Analisi e Pronostico della ...

Pronostici BundesLiga - 13a giornata - 30 novembre - 1-2-3 dicembre 2018 : Schedina campionato tedesco, 13a giornata, 30 novembre/1-2-3 dicembreSi riparte con la minifuga del Dortmund, che vuole mantenere (ed aumentare) il tesoretto di quattro punti sul Monchengladbach (di scena a Lipsia), mentre il Bayern deve ripartire da Brema dopo l’incredibile 3-3 casalingo con il modesto Dusseldorf.Interessantissimo anche Francoforte-Wolfsburg domenica sera, mentre lunedì (caso raro in Bundes) il Leverkusen va di scena a ...

Pronostico Real Sociedad vs Celta Vigo - La Liga 26-11-2018 e Analisi : La Liga, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Celta Vigo, lunedì 26 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Celta Vigo, lunedì 26 novembre. All’Anoeta di San Sebastian va in scena l’ultima partita della tredicesima giornata della Primera Division. Si prospetta una gara dall’esito incerto in cui non mancheranno le emozioni. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : una Juventus obbLigata a vincere ospita il Valencia : Torna la Champions League di Calcio, con la quarta giornata che è già pronta a dare verdetti importanti per quanto riguarda la fase a gironi. Nel Gruppo H all’Allianz Stadium di Torino va in scena la sfida fondamentale tra Juventus e Valencia, in programma mercoledì alle 21. I bianconeri, che nella Serie A stanno davvero dominando in lungo e in largo (già in fuga con 8 punti di vantaggio sul Napoli, prima delle inseguitrici), hanno avuto ...

Copa Libertadores 2018 - Tevez attacca : "Vergogna - volevano obbLigarci a giocare" : Carlos Tevez è uno che ne ha viste davvero tante nella sua vita. Ma quanto successo ieri nelle ore precedenti alla finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 ha scioccato pure l'Apache. Un vero e ...

Pronostico Real Sociedad vs Celta Vigo - La Liga 26-11-2018 e Analisi : La Liga, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Celta Vigo, lunedì 26 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Celta Vigo, lunedì 26 novembre. All’Anoeta di San Sebastian va in scena l’ultima partita della tredicesima giornata della Primera Division. Si prospetta una gara dall’esito incerto in cui non mancheranno le emozioni. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real ...