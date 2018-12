Libertadores | Schelotto | “Non impariamo dai nostri errori | il calcio argentino ha perso

calcioweb.eu

(Di sabato 8 dicembre 2018) “È triste. Purtroppo nondai, li ripetiamo sempre e la vittima è l’immagine dele sudamericano. Oggi dovremmo parlare di come River e Boca hanno portato in alto ile invece parliamo di violenza. Sfortunatamente abbiamodi nuovo“. Anche l’allenatore del Boca Juniors, Guillermo Barros, si è rammaricato che l’Argentina non sia stata in grado di organizzare e garantire la sicurezza di una partita come il Superclasico River-Boca finale di Copa. La scelta dello stadio Bernabeu, in un paese con una fortissima comunità argentina e stretti legami culturali con Buenos Aires, sembra essere il male minore per entrambe le società. “Lo stadio del Real Madrid è ottimo, ma la decisione di spostare questa finale fuori dal Sud America mi rattrista come“, ha ...