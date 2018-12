Libertadores | Madrid blindata per il Super Clasico Boca-River

Libertadores - Madrid blindata per il Super Clasico : È il Super Clasico del Sudamerica, la stracittadina forse più 'bollentè del mondo che per la prima volta si gioca assegna il titolo continentale e si gioca in campo neutro, dopo che l'Argentina si è ...

Libertadores - River Plate-Boca Juniors Madrid blindata - conto alla rovescia per il Superclásico : ...novembre che hanno costretto la Conmebol a rinviare per ben due volte la finale di ritorno di quella che sarebbe dovuta essere una cartolina di Buenos Aires e del calcio argentino in tutto il mondo, ...

Copa Libertadores – La Finale a Madrid - tutto il dispiacere dell’allenatore del Boca : “fa male come argentino” : tutto il dispiacere dell’allenatore del Boca Juniors alla vigilia della sfida di Copa Libertadores contro il River Plate, per la decisione di giocare la Finale a Madrid L’allenatore del Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, ha espresso il suo dispiacere per la decisione di giocare la Finale di ritorno della Coppa Libertadores domenica a Madrid ed ha detto che la situazione insolita che si sta vivendo fa male come argentino. ...

Copa Libertadores : il River Plate dice no alla finale di ritorno a Madrid : Il River Plate non vuole giocare la finale di ritorno della Copa Libertadores a Madrid. E la società argentina torna all'attacco con una nota pubblicata in cui rivendica la propria estraneità agli incidenti del 24 novembre, di cui si sono assunti le colpe le autorità che dovevano preoccuparsi dell'ordine pubblico. Giocare a Madrid sarebbe una punizione "ingiustificata" per i 66.000 tifosi ...

Libertadores - River Plate : 'Una vergogna giocare a Madrid' : Roma, 7 dic., askanews, - giocare la finale di ritorno della Copa Libertadores a Madrid 'è una tremenda vergogna per il calcio argentino'. Lo dice il presidente del River Plate, Rodolfo D'Onofrio, in ...

Copa Libertadores - River-Boca : la paura arriva sino a Madrid - “tifosi violenti giunti in città - 4.000 uomini a vigilare” : Copa Libertadores, la gara di ritorno della finale tra River e Boca è destinata a divenire storica, purtroppo non per eventi positivi ma per scontri e violenze Circa 4.000 uomini, tra cui 2.000 agenti della polizia nazionale e 1.700 guardie private, cercheranno di garantire la sicurezza per la finale di ritorno della Copa Libertadores, che domenica vedrà i rivali argentini del River Plate e del Boca Juniors affrontarsi a Madrid in una ...

River Boca - a Madrid previsto l'arrivo di 500 tifosi violenti per il Superclásico di Libertadores : E ancora: "Speriamo che l'immagine che proietteremo al mondo sia quella di una Spagna capace di garantire grande sicurezza a tutti".

Copa Libertadores - Tevez durissimo contro la Conmebol : “giocare a Madrid è da folli - non capiscono nulla” : L’attaccante argentino ha attaccato i vertici della Conmebol, in seguito alla scelta di giocare la finale di Copa Libertadores a Madrid “E’ una scelta da folli“. L’attaccante del Boca Juniors, Carlos Tevez, attacca i vertici del Conmebol, dopo la decisione di giocare a Madrid la finale di ritorno della Copa Libertadores tra gli ‘Xeneizes’ e il River Plate, in seguito ai disordini che non permisero ...

Libertadores - pericoloso ultrà del Boca fermato a Madrid : La polizia spagnola ha fermato e rimandato in Argentina Maxi Mazzarro, uno dei leader ultrà del Boca Juniors. Mazzarro è stato intercettato ieri sera al suo arrivo all’aeroporto di Madrid: è ritenuto uno dei maggiori esponenti della tifoseria del Boca nonché uno dei più pericolosi. Nelle prossime ore, è previsto l’arrivo di Rafa Di Zeo e Mauro Martin, altri due esponenti di rilievo della 12 – la tifoseria organizzata del ...

Superclásico di Libertadores - la partenza del Boca verso Madrid. LE FOTO : Due ali di folla. Tamburi, bandiere, fumogeni e anche i fuochi d'artificio. I tifosi del Boca erano in migliaia ad accompagnare il pullman nel tragitto verso l'aeroporto. Destinazione Madrid e ...

Libertadores - River-Boca avrà un impatto di 25 milioni su Madrid : Secondo un esperto di marketing sportivo l'evento avrà un impatto economico positivo, ma non bisogna dimenticare i rischi connessi alla gara. L'articolo Libertadores, River-Boca avrà un impatto di 25 milioni su Madrid è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.