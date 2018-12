Liberali per Salvini e progressisti per Di Maio

Referendum dei Radicali per la Liberalizzazione Atac - quorum lontano. Affluenza più alta al centro e Parioli : A favore del Sì Pd, Forza Italia e mondo dell'industria. M5S, Lega, sindacati e sinistra per il No. I Radicali denunciano 'caos ai seggi'

Referendum dei Radicali per la Liberalizzazione Atac - quorum lontano. Affluenza più alta al centro e Parioli : E' lontano il quorum del 33,3% necessario, secondo il Campidoglio, per validare il Referendum consultivo per la messa a gara dei trasporti pubblici di Roma. La soglia da raggiungere è il 33,3% degli aventi diritto al voto, ma alle 16 il risultato sfiora appena il 9%. Seppur da risultati ancora parziali (le urne sono aperte fino alle 20 e i dati definitivi si attendono dopo le 21), risulta significativa anche la distribuzione del voto: ...

Atac : domenica seggi aperti da ore 8 a 20 per Liberalizzare Tpl : Roma- liberalizzare il trasporto pubblico locale di Roma, oggi affidato in quasi monopolio ad Atac, consentendo tramite gare pubbliche che altri operatori, anche privati, possano gestire la rete di autobus, tram e metropolitane della Capitale. Questo il senso del referendum comunale che si terra’ a Roma l’11 novembre. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle 20 del giorno stesso. Lo scrutinio partira’ ...

Perché l’Europa vuole Liberalizzare al 100% i viaggi in pullman : (Foto: Flixbus) Un anno fa la Commissione europea ha messo nero su bianco la sua proposta di legge per liberalizzare il mercato dei pullman e degli autobus lungo le strade del vecchio continente. Bruxelles la considera una questione di sviluppo, posti di lavoro e servizi ai cittadini. Ma anche un gancio per intervenire sull’inquinamento prodotto dal trasporto su gomma. Una ricerca di Ce Delft, centro studi olandese specializzato in tematiche ...

Socialisti - Liberali e popolari insieme alla ricerca di idee per l’Europa : Roma. Decidere da che parte stare, a volte si deve. Oggi, a Palazzo Wedekind, alle ore 9.30 è suonato il campanello d’inizio di una “maratona oratoria” che, nella battaglia tra sovranismo e globalismo, ha scelto la metà campo da occupare. “Nuova Europa contro Vecchia Europa”, s’intitola così il mani