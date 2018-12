ilpost

: L’estremista di destra che nel 2017 guidò contro i manifestanti a Charlottesville, in Virginia, è stato condannato… - ilposticino : L’estremista di destra che nel 2017 guidò contro i manifestanti a Charlottesville, in Virginia, è stato condannato… - FatimaCurzio : RT @ilpost: L’estremista di destra che nel 2017 guidò contro i manifestanti a Charlottesville, in Virginia, è stato condannato per omicidio… - sadape54 : RT @ilpost: L’estremista di destra che nel 2017 guidò contro i manifestanti a Charlottesville, in Virginia, è stato condannato per omicidio… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Alex Fields Jr., l’uomo che il 12 agostoinvestì la folla ferendo 19 persone e uccidendo una donna durante una manifestazione a, in Virginia, è stato condannato per omicidio e per lesioni aggravate. Fields ha 21 anni e secondo le