L' era del Generale commissario inizia male Fra Toma e M5S è guerra aperta | Nessuno

Si concluderà il 12 a Genova il "tour" della Young Musicians European Orchestra : Per le prossime Festività Natalizie la Cooperativa Emilia Romagna Concerti e la Young Musicians European Orchestra diretta dal Maestro Paolo Olmi, saranno impegnate in un tour musicale tra Italia e ...

Sfera Ebbasta - 6 morti a concerto Corinaldo/ Ancona - video : Salvini - 'più gente del consentito in discoteca' - IlSussidiario.net : Sfera Ebbasta: 6 morti e 13 feriti gravi al concerto a Corinaldo. Spray al peperoncino poi il caos: Salvini, 'più gente del consentito in discoteca'.

"Inps nega la meternità all'operatrice del call center" - la Cgil denuncia il caso-Taranto : Respinta la domanda di una 31enne al settimo mese, secondo l'istituo previdenziale il suo datore di lavoro non sarebbe in regola con i contributi. Lumino (slc Cgil): "E' un'azienda grossa che lavora per i big della telefonia"

Manovra - oggi il voto della Camera - ma Conte tratta ancora con Juncker : Passerà una Manovra che verrà modificata al Senato, per evitare la procedura d'infrazione da parte dell'Europa -

Manovra - voto finale della Camera sabato pomeriggio. Opposizione fa ostruzionismo per far slittare il ddl riforme : Il voto finale della Camera sulla fiducia alla Manovra arriverà solo sabato pomeriggio, dopo le 16. Il percorso per arrivare al primo via libera alla legge di Bilancio è stato faticoso: dopo l’ok arrivato venerdì sera, la discussione notturna sugli articoli si è arenata per l’ostruzionismo tecnico dell’Opposizione che ha determinato appunto lo slittamento. L’Opposizione chiedeva di far slittare a gennaio l’esame del ddl riforme ...

8 dicembre 2018 : le meravigliose immagini dell’Etna e di Reggio Calabria riprese dal fortino [GALLERY] : 1/16 ...

Matteo Salvini - bagno di folla leghista in piazza del Popolo : 'Il governo durerà altri quattro anni' : bagno di folla per Matteo Salvini al termine della manifestazione in piazza del Popolo. Un'ondata . Il leader della Lega ha voluto salutare le prime file dei presenti in piazza personalmente come ...

Terremoto : nasce a Norcia una filiera della canapa : Norcia riparte dopo il Terremoto del 2016: tra le tante iniziative, è nata anche una filiera della canapa, che oggi riunisce sotto un unico marchio (OHF, Organic Hemp Farm) quattro aziende nursine, con progetti in Toscana e nel Lazio. A raccontare all’ANSA la nascita del marchio è il titolare della cooperativa Asset, Alessandro Sgriccia, della quale le aziende fanno parte. “Asset – ha detto Sgriccia – esisteva gia’ ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sfera Ebbasta - chi è il “re della trap” amatissimo dai giovani che doveva esibirsi nella discoteca di Corinaldo : Proprio il 7 dicembre, giorno della tragedia avvenuta a Corinaldo, Sfera Ebbasta ha compiuto 26 anni. Tatuaggi, denti d’oro, capelli colorati: Gionata Boschetti, questo il vero nome, è considerato uno dei fenomeni musicali degli ultimi anni. Spopola sui social network e su Youtube, simbolo della musica trap, sottogenere musicale dell’hip hop. Inneggia ai soldi, al successo, alle donne, vestiti e accessori di marca, non mancano ...

Anticipazioni Verissimo - Lory Del Santo sulla morte del figlio : 'Il GF VIP una terapia' : Lory Del Santo, dopo essere stata eliminata dal GF VIP, è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo ed ha raccontato la sua esperienza al reality show e come quest'ultimo le sia servito per superare la morte del figlio ed uscire più forte di prima: "il Grande Fratello VIP è stato una terapia". Verissimo: Lory Del Santo e il duro percorso al GF VIP Lory De Santo è stata, sicuramente, una tra le concorrenti più emblematiche e discusse di ...

Tragedia al concerto del trapper Sfera Ebbasta : 6 morti e 7 persone in pericolo di vita : Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca “Lanterna azzurra” a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona). Secondo alcune testimonianze a scatenare il panico all’interno del locale potrebbe essere stato l’uso di uno spray urticante. Una volta riversatasi all’esterno, il peso e la pressione della folla ...

Immacolata a piazza del Gesù - il cardinale Sepe : 'I giovani speranza di Napoli' : 'Sono i giovani la speranza di Napoli. Questi nostri giovani vogliamo affidare alla protezione dell'Immacolata perché li sostenga nel loro ardore, li accompagni nel loro cammino e li faccia essere ...

Recuperato un delfino morto sulla spiaggia Fiumicino : E’ stato Recuperato questa mattina a Fiumicino un delfino trovato morto e spiaggiato sull’arenile non lontano dalla zona del vecchio Faro. A coordinare le operazioni la Polizia Locale e la Capitaneria di Porto di Roma. La carcassa dell’animale e’ stata rimossa e prelevata da una ditta incaricata e sara’ sottoposta ad indagini per stabilire le cause del decesso. A seguire le operazioni l’Assessore ...