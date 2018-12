lei la più bella del mondo!

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi ripudia mamma Fariba Tehrani : 'Non invitatela più in tv - perché lei...' : Il Grande Fratello Vip divide la famiglia di Giulia Salemi e Fariba Tehrani : la giovane showgirl è uscita dopo essere stata penalizzata dagli autori per colpa del faccia a faccia nella casa proprio ...

Milan - Valentina Giacinti : 'Morace ha più grinta di Gattuso. Sono qua per lei' : Valentina Giacinti , attaccante del Milan femminile , parla al Corriere dello Sport della sua stagione in rossonero: 'Ho scelto di vestire la maglia del Milan quando ho saputo che lo avrebbe allenato Carolina Morace pur sapendo che è una tosta, l'ho conosciuta e Sono rimasta ...

“Mi vuoi sposare?” - lei accetta ma lui fa cadere l’anello nel tombino : la proposta più maldestra di sempre ha un lieto fine : Lui aveva scelto Times Square, a New York, per proporre alla sua compagna di sposarlo. E infatti venerdì 30 novembre si è inginocchiato, con l’anello in un palmo, ma qualcosa è andato storto: l’anello è caduto nel tombino sul quale si era fermato. I due, una coppia inglese, sono tornati nel Regno Unito a mani vuote ma la polizia americana, che ha recuperato la scena da una telecamera puntata sulla strada, ha prima trovato ...

Maglioni natalizi : i modelli più simpatici da acquistare (per lei e per lui) : Vietato fare a meno di un maglione a tema Natale in vista delle festività. I modelli simpatici da uomo e da donna li trovi...

Alessandra Martines/ Mara Venier elogia Cyril Descours - lei la gela : "Non stiamo più insieme" - Domenica In - - IlSussidiario.net : Alessandra Martines è ospite a 'Domenica In' di Mara Venier: l'attrice e ballerina è pronta a raccontarsi tra vita privata e professionale

GLC 63 S 4MATIC+ di Mercedes-Benz è il SUV più veloce del Nordschleife : Lo Sport utility vehicle è il modello di serie più veloce sul Nordschleife del Nürburgring con un tempo ufficiale di 7’.49’’...

Katy Perry ha battuto Taylor Swift : è lei la cantante donna che ha guadagnato di più nel 2018 : Ecco la classifica di Forbes The post Katy Perry ha battuto Taylor Swift: è lei la cantante donna che ha guadagnato di più nel 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Al GLC 63 S 4Matic il record di suv più veloce del Nordschleife" : Non c'è trucco e non c'è inganno, con un tempo ufficiale di 7'.49''.369, la Mercedes-Amg GLC 63 S 4Matic+ ha conquistato il titolo di sport utility vehicle di serie più veloce sull''inferno verde', il Nordschleife del Nürburgring. Un primato che è ancora più ricco di soddisfazione poiché è stato ottenuto nonostante la pista ...

Giusy Pepi ritrovata a Palermo. Il marito : 'La porta di casa per lei non è più aperta' : Era sparita lasciando a casa cinque figli e un marito: non c'era traccia da oltre un me di Giuseppina Pepi , una donna di Vittoria, in provincia di Ragusa, che era stata vista l'ultima volta il 15 ...

Andreas Muller e Veronica Peparini molto più che 'amici' : avvistati con la figlia di lei : Sono mesi che sul web circola un gossip molto interessante che riguarda due volti noti di "Amici di Maria De Filippi": stiamo parlando dell'insegnante Veronica Peparini e del ballerino Andreas Muller. Dopo le voci circolate su un presunto flirt in corso tra i due, in queste ultime ore il sito "Isa e Chia" ha pubblicato alcune foto che non fanno altro che alimentare i sospetti su di loro. Le immagini che il portale dichiara di aver ricevuto da ...

Jane Alexander - parla il compagno : “lei è la persona che più mi ha fatto soffrire nella vita” : “Jane, sposami!”, aveva urlato fuori dalla casa Gianmarco Amicarelli, compagno della Alexander da quasi due anni. Al Grande Fratello Vip però la Lucrezia Van Necker di Elisa di Rivombrosa si è presa una sbandata per l’ex velino Elia Fongaro, un feeling che ha mandato in crisi il rapporto con l’ormai ex e con l’attrice decisa a continuare questa relazione all’uscita dalla casa più spiata. “Non fa piacere vedere ...

Domenica Live - parla la sorella di Mauro Icardi : “Lui e Wanda Nara non mi parlano più. lei dice che chiedevo soldi per rifarmi il seno : bugie” : Ivana Icardi, sorella dell’attaccante dell’Inter Mauro, è stata ospite a Domenica Live e a Barbara D’Urso ha raccontato di non avere più rapporti con il fratello e sua moglie Wanda Nara: “Io non ho mai detto parole cattive su di loro perché per me mio fratello è una parte della mia vita anche se non ci vediamo tanto quanto mi piacerebbe. Ma veramente non so cosa succede, non so se ce l’ha con me o con la mia famiglia. Io ...

Maria De Filippi parla di Sara Affi Fella / Video - 'Non mi fido più di nessuno'. lei torna su Instagram ma... - IlSussidiario.net : Sara Affi Fella di nuovo su Instagram? Spunta il presunto fake mentre Maria De Filippi torna a parlare dell'ex tronista a Uomini e Donne

Stefano De Martino - la confessione segreta su Belen : 'Non ho fatto più l'amore senza lei' : Stefano De Martino torna a parlare della sua storia d'amore con Belen Rodriguez, mamma di suo figlio Santiago, e in una recente intervista rilasciata al settimanale 'Novella 2000' si è lasciato andare a delle confessioni importanti sulla showgirl, arrivando a dire che da quando si sono lasciati, non ha più fatto l'amore senza di lei. Parole decisamente inaspettate, le quali testimoniano il fatto che Stefano provasse un fortissimo sentimento nei ...