Lega | Salvini riempe piazza del Popolo Cita Martin Luther King e dice | “Datemi il

Lega in piazza a Roma - Salvini : "Datemi mandato per trattare con Ue" - : Migliaia di persone in piazza del Popolo per la festa leghista. Dopo un minuto di silenzio per le vittime di Corinaldo , il vicepremier ha tenuto un lungo discorso: "Siamo nel giusto se abbiamo i ...

Lega - le immagini di piazza del Popolo dall’alto. Salvini : “Minuto di silenzio per le vittime di Corinaldo” : “Una festa non può essere una festa se stanotte sei ragazzi usciti per andare a divertirsi sono rimasti vittime di una tragedia. E quindi quella di oggi è una giornata di affetto, di abbraccio, di riflessione, di preghiera, in cui ci stringiamo a quelle famiglie marchigiane. Prima di cominciare a raccontarvi quello che stiamo facendo da sei mesi, un minuto di abbraccio e di silenzio”. Lo ha detto Matteo Salvini salito sul palco di ...

Salvini : piazza per centomila. E la Lega seduce anche i 5S : «Mi capita sempre più spesso, andando in giro per Roma, di sentire “Daje Mattè!”». Matteo Salvini in versione nazionalpopulista attraversa la piazza del Popolo che oggi spera di riempire di 100 mila militanti (ma il capolavoro del Valadier ne tiene al massimo 50 mila), fan, follower, amministratori che si riverseranno nella Capitale da 200 pullma...

Matteo Salvini - il retroscena : trenta parlamentari pronti a lasciare il M5s per la Lega : Matteo Salvini non può dirlo ma è preoccupato per la tenuta di Luigi Di Maio e dei gruppi del Movimento 5 stelle. Con il vicepremier grillino il leader della Lega sta portando avanti la linea dura ...

Matteo Salvini si prepara per la manifestazione della Lega a Roma : “L’Italia rialza la testa” : Matteo Salvini rilancia la manifestazione di domani 8 dicembre a Roma, in piazza del Popolo, della Lega: sarà una "grande festa", annuncia parlando dell'importanza di lanciare "un chiaro messaggio all'Europa" che permetta all'Italia di "rialzare la testa", con riferimento anche alla legge di Bilancio e alla trattativa con Bruxelles.Continua a leggere

Salvini a Roma - tutte le informazioni per la manifestazione della Lega a piazza del Popolo : Attese 10mila persone a piazza del Popolo che permette di ospitarne sino a 65mila: riuscirà il leader della Lega a riempire...

I cinque anni di Salvini al timone della Lega : cinque anni alla guida della Lega. Il 7 dicembre del 2013 si tennero le prime primarie mai celebrate nel Movimento che fu di Umberto Bossi. E, nel giorno di Sant'Ambrogio, il milanese Matteo Salvini si affermò, 82 a 18 per cento, proprio contro l'anziano senatur che, 'ammaccato' dallo scandalo sui fondi del partito, si era dimesso un anno e mezzo prima. Già dal congresso del 15 dicembre, che lo elesse ...

L'ira dei parlamentari M5s sull'eco tassa : "La Lega prima firma un emendamento e poi Salvini lo disconosce" : Condiviso e sottoscritto dalla Lega. I parlamentari M5s sono disorientati: "Ci accusano di aver fatto un blitz in commissione e di aver inserito l'eco tassa sulle auto inquinanti per incentivare il trasporto ecologico ma i leghisti erano d'accordo". Ed ecco i documenti.Come si legge la proposta di modifica alla manovra a firma del leghista Viviani sulla pesca marittima è stata riformulata inserendo il "bonus malus sulle emissioni di CO2 ...

Salvini alla conquista del Sud : 'Meridionali presi in giro - la Lega li convince coi fatti' : Matteo Salvini, senza ombra di dubbio, può essere considerato il personaggio politico italiano di maggior successo. A raccontarlo è stata l'escalation di voti della Lega, sottolineata dall'incremento di voti rispetto al 4% da cui è riuscito a trascinarla fino a quello che, secondo i sondaggi, sarebbe l'attuale oltre 30%. Un risultato impensabile, anche perché rafforzato dai voti meridionali quelli a cui, un tempo, l'ex Lega Nord non poteva certo ...