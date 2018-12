Lega | le immagini di piazza del Popolo dall’alto Salvini | “Minuto di silenzio per le

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 dicembre 2018) “Una festa non può essere una festa se stanotte sei ragazzi usciti per andare a divertirsi sono rimasti vittime di una tragedia. E quindi quella di oggi è una giornata di affetto, di abbraccio, di riflessione, di preghiera, in cui ci stringiamo a quelle famiglie marchigiane. Prima di cominciare a raccontarvi quello che stiamo facendo da sei mesi, un minuto di abbraccio e di”. Lo ha detto Matteosalito sul palco didel, per ricordare le vittime della tragedia di Corinaldo. La manifestazione dellaa Roma è iniziata con un minuto diL'articolo, ledideldall’alto.: “Minuto diper le vittime di Corinaldo” proviene da Il Fatto Quotidiano.