Lega | in piazza il forcone | il gilet giallo e il fautore di Italexit Ma c’è anche il

I no Tav in piazza a Torino : "I 5 Stelle resistano alla Lega" : L'hanno definita 'la giornata dell'orgoglio No Tav '. Sono arrivati da tutta Italia i manifestanti che a Torino hanno preso parte al corteo che si schiera contro la grande opera. Per gli organizzatori,...

Lega - Salvini in piazza del Popolo : “Europa che si ferma allo spread e agli zerovirgola è destinata a fallire” : “Se l’Europa è quella che si ferma allo spread, alla finanza, agli zerovirgola, è un’Europa destinata a fallire. Serve un’Europa che ritorni a lavorare, per la dignità dei cittadini”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a piazza del Popolo. In Europa “c’è bisogno di anima e identità che qualcuno ha perso in nome della globalizzazione. Ogni tanto ci richiamano ad essere rispettosi ...

Lega - Salvini riempe piazza del Popolo. Cita Martin Luther King e dice : “Datemi il mandato per trattare con l’Ue” : Matteo Salvini sale sul palco accompagnato dalle note dell’aria della Turandot di Puccini ‘Vincerò’, mentre dalla piazza si accendono fumogeni tricolori. Il discorso del vicepremier e leader della Lega alla sua piazza del Popolo, riempita di fedeli al Carroccio, comincia con il ricordo dei sei ragazzi morti ad Ancona e subito una promessa: “In questo Paese chi sbaglia paga. E chi ha sbagliato paga e ...

Lega in piazza a Roma - Salvini : "Datemi mandato per trattare con Ue" - : Migliaia di persone in piazza del Popolo per la festa leghista. Dopo un minuto di silenzio per le vittime di Corinaldo , il vicepremier ha tenuto un lungo discorso: "Siamo nel giusto se abbiamo i ...

Lega - le immagini di piazza del Popolo dall’alto. Salvini : “Minuto di silenzio per le vittime di Corinaldo” : “Una festa non può essere una festa se stanotte sei ragazzi usciti per andare a divertirsi sono rimasti vittime di una tragedia. E quindi quella di oggi è una giornata di affetto, di abbraccio, di riflessione, di preghiera, in cui ci stringiamo a quelle famiglie marchigiane. Prima di cominciare a raccontarvi quello che stiamo facendo da sei mesi, un minuto di abbraccio e di silenzio”. Lo ha detto Matteo Salvini salito sul palco di ...

Lega - in piazza del Popolo un minuto di silenzio per i morti di Ancona. Salvini acclamato : “Non può essere una festa” : È cominciata con un minuto di silenzio alle 11 in ricordo dei sei ragazzi morti ad Ancona la manifestazione della Lega in piazza del Popolo a Roma. “Non può essere una festa se nella notte sei persone, ragazzi, sono rimaste vittime di una tragedia”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini salendo sul palco della manifestazione a Roma. Il segretario federale che indossa una felpa rossa della Polizia, è stato comunque acclamato ...

Lega : folla in piazza del popolo : Gli altoparlanti diffondono musica natalizia, ma anche 'Un mondo migliore' di Vasco Rossi, alternata a interventi tv di Salvini, i cui passaggi vengono applauditi dalla folla. Da Gorizia a Cerveteri, ...

Salvini : piazza per centomila. E la Lega seduce anche i 5S : «Mi capita sempre più spesso, andando in giro per Roma, di sentire “Daje Mattè!”». Matteo Salvini in versione nazionalpopulista attraversa la piazza del Popolo che oggi spera di riempire di 100 mila militanti (ma il capolavoro del Valadier ne tiene al massimo 50 mila), fan, follower, amministratori che si riverseranno nella Capitale da 200 pullma...

Pensioni - governo incassa Ok manovra alla Camera : Lega spiazzata dal M5S su assegni d'oro : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi sabato 8 dicembre, riguardano il primo via libera della Camera alla Legge di Bilancio 2019 nella versione contestata da Bruxelles: 330 voti favorevoli e 219 contrari alla fiducia posta dal governo. L'esecutivo Conte sta lavorando con la revisione delle stime di spesa per la riforma Pensioni con Quota 100 e sul reddito di cittadinanza. La manovra sbarcherà al Senato lunedì e, a proposito di questo, si ...

Salvini a Roma - tutte le informazioni per la manifestazione della Lega a piazza del Popolo : Attese 10mila persone a piazza del Popolo che permette di ospitarne sino a 65mila: riuscirà il leader della Lega a riempire...

Lega a Piazza del Popolo - Salvini annuncia : 'Pamela Anderson non ci sarà' - dopo lo scontro social - : Non parlassimo di politica e quindi di cose tremendamente serie, l'ilarità della situazione dovrebbe farci pensare che siamo proprio fortunati a vivere questo tempo. Leggi NewNotizie.it, anche su ...

"Villaggio eco solidale" : l'iniziativa di Legambiente anche in piazza a Campobasso : ... costituita da una serie di associazioni che operano sul territorio quali Legambiente, 1° Marzo, Dalla Parte degli Ultimi, Cascina Garden, Eden, Hr Boiano, il Geco, Sprar Karibù, Sprar Integra Mondo, ...