Lega a Roma | Salvini attacca Ue e poteri forti ' Noi prima forza del paese dureremo 5

Lega in piazza a Roma - Salvini : 'La pacchia è finita' (VIDEO) : Lega in piazza a Roma: una manifestazione che parte con un minuto di silenzio per la tragedia nella discoteca delle Marche, vicino ad Ancona. Una piazza del Popolo gremitissima, ma anche silenziosissima durante questi sessanta secondi. Il leader della Lega e vicepremier italiano, Matteo Salvini è apparso emozionato, con gli occhi lucidi. Attorno a sé i sindaci leghisti arrivati da tutta Italia. "Non può essere una festa a Roma se nella notte sei ...

Roma : Carabinieri commemorano colLega Radici - ucciso da terrorista : Roma – Si e’ svolta questa mattina una cerimonia commemorativa in occasione del 37esimo anniversario della morte del Carabiniere Romano Radici, Medaglia d’Argento al Valor Civile, ucciso il 6 dicembre del 1981 da un terrorista nei pressi della Piramide Cestia a Roma. Dopo gli onori militari resi dalla Guardia d’Onore, il Colonnello Francesco Gargaro, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma ha deposto, a nome ...

Lega a Roma - i manifesti ironici contro Salvini. Giordano Bruno : “Stavolta mi do fuoco da solo” : La Lega organizza una manifestazione in piazza del Popolo e in città compaiono dei manifesti, firmati da #Romanonfalastupida, contro il raduno voluto da Matteo Salvini. “Stavolta mi do fuoco da solo” dice Giordano Bruno, o “È un’altra coltellata” per Giulio Cesare. L'articolo Lega a Roma, i manifesti ironici contro Salvini. Giordano Bruno: “Stavolta mi do fuoco da solo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

I cartelli dei simboli di Roma contro la manifestazione della Lega : Roma risponde a Salvini. Se da un lato il “Capitano” leghista porta avanti la sua campagna mostrando nomi, cognomi e facce di chi presumibilmente non sarà presente alla manifestazione organizzata dalla Lega l’8 dicembre a Piazza del Popolo, dall’altro la capitale mette in campo i suoi pezzi da 90, coloro che rappresentano la Romanità più pop/olare per esprimere il proprio dissenso al suddetto raduno. ...

Manifestazione della Lega a Roma - Salvini punta a Campidoglio e Regione : Si attende a breve l'inaugurazione della prima sede politica della Lega a Roma, un'apertura che rappresenta anche figurativamente la volontà di crescere nella Capitale da parte del partito di Matteo ...