Léa Seydoux torna Bondgirl per la seconda volta Non succedeva da 50 anni

Léa Seydoux - la rabbia giovane : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 42 di «Vanity Fair», in edicola fino al 24 ottobre. Léa Seydoux avrebbe tutto per suscitare un particolare genere di invidia, quello che si riserva alle fortunate sotto ogni punto di vista, sociale e genetico. Nata e cresciuta respirando cinema buono (il nonno è il presidente di Pathé, storica società cinematografica), bella in modo tipicamente francese ovvero senza sforzo e pure da spettinata (anche ...