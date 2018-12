L’avviso dell’ipoteca tributaria ex art 77 Dpr del 29 9 1973 n 602

fanpage

(Di sabato 8 dicembre 2018) Cassazione del 21.11.2018 n. 30016 Occorre distingue le domande con cui ci si limita a denunciare la mera mancata comunicazione dell'avviso di cui all'art. 50 comma 2 del d.p.r. 602/, da quelle con cui si evidenziava il mancato invio dell'avviso al fine di evitare di attivare il contraddittorio con il contribuente, per consentirgli di presentare osservazioni e di provvedere al pagamento. Solo in tale seconda ipotesi si è ritenuta nulla l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 dpr del 29.9.n. 602.