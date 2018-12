Lasciate in pace Vivendi

Pomeriggio 5 - Matteo Salvini conferma : “Sì - sono single. Ma Lasciate in pace me ed Elisa Isoardi” : Matteo Salvini è stato l’ospite d’onore di Pomeriggio 5 e con Barbara D’Urso ha parlato di politica ma non solo. Incalzato da Carmelita, il leader della Lega ha fatto un accenno anche alla sua vita privata. “Tu lo sai quanto io sia geloso della mia vita privata – ha risposto Salvini alla D’Urso -. sono single, però chiedo ai giornalisti di lasciare in pace me e farmi fare il ministro e di lasciare in pace ...

Matteo Salvini a Pomeriggio 5 confessa : 'Sono single - ma Lasciatemi in pace' : Il vicepremier Matteo Salvini è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Pomeriggio 5. Il segretario della Lega si è soffermato innanzitutto sull'attuale situazione politica italiana, parlando nello specifico del Decreto Sicurezza che, di recente, ha incassato la fiducia della Camera, dopo aver ottenuto quella del Senato. Nelle battute finali dell'intervento del vicepremier, però, la conduttrice non ha potuto esimersi ...

Anticipazioni Il Segreto - la verità sull'addio di Francisca : 'Basta - Lasciatemi in pace' : Gli spettatori e fan della soap opera Il Segreto ormai da un po' di tempo si chiedono che fine abbia fatto Donna Francisca, la protagonista storica di questa serie. La signora di Puente Viejo ha fatto perdere le sue tracce e ovviamente i suoi familiari sono a dir poco preoccupati, perché temono che le sia accaduto qualcosa di brutto. Ma qual è la verità dei fatti? Francisca è davvero in pericolo di vita oppure no? Possiamo svelarvi che nel corso ...

Asia Argento e Corona - bacio appassionato. "Lasciatemi sognare in pace" : Il bacio appassionato tra Fabrizio Corona e Asia Argento piomba come un fulmine a ciel, tutt'altro che, sereno sul mondo del gossip. Lo scoop è del settimanale Chi che paparazza i due in un momento intimo e 'travolgente', durante un pranzo tra abbracci e coccole. "Ci siamo conosciuti per lavoro e quando ci siamo ...

Lorys Stival - distrutta e rubata lapide del figlio di Veronica Panarello/ Denuncia nonno : “Lasciatelo in pace” : Delitto Lorys Stival, distrutta e rubata la lapide: Santa Croce Camerina, il nonno (e papà di Veronica Panarello) Denuncia “lasciatelo in pace questo piccolo” (Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:24:00 GMT)

'Lasciatela in pace' - il ritorno di Nadia Toffa in tv solleva delle assurde polemiche : Dopo le polemiche, domenica 30 settembre Nadia Toffa è tornata in Tv per condurre la nuova edizione de Le Iene. Nessun accenno alle critiche ricevute per l'ormai famosa frase in cui ha...