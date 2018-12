La trasformazione dei Transformers - articolo

eurogamer

(Di sabato 8 dicembre 2018) Cos'ha portato delle vendutissime action figure di plastica e metallo a diventare prima una serie di film di massima azione e sfracelli per mano di Michael Bay, e ora un prodotto che non è offensivo giudicare per famiglie? Un lungo cammino.Stiamo parlando dei, ovviamente, e in particolare di Bumblebee, il prequel in uscita il 20 dicembre per mano di 20th Century Fox, che racconta un'avventura antecedente ai fatti del primodel 2007 (e di cui non possiamo dire di più, pena decapitazione).L'avventura è ambientata nel 1987, il che offre il destro per l'ormai immancabile parata di memorabilia di quel periodo, abbigliamento, mezzi di trasporto, citazioni dell'immaginario pop vario e, soprattutto, musiche. Elemento che dai tempi di Super 8 provoca sempre attimi di sussulto emotivo fra i trenta/quarantenni (mentre il pubblico più giovane prende atto ma non fa ...