La strage nella discoteca in provincia di Ancona

La strage di Ancona nella notte che per Sfera Ebbasta doveva essere una festa : Otto ore dopo la strage nella discoteca di Ancona , in tanti sui social si domandano quando Sfera Ebbasta , la star della trap che aveva attirato nella 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo quasi duemila ...

La strage di Ancona nella notte che per Sfera Ebbasta doveva essere una festa : Otto ore dopo la strage nella discoteca di Ancona, in tanti sui social si domandano quando Sfera Ebbasta, la star della trap che aveva attirato nella 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo quasi duemila ragazzini, commenterà la morte di 6 persone. Ma la tragedia della notte dell'Immacolata è piombata come un macigno su quella che doveva essere una festa straordinaria anche per il cantante di Cinisello Balsamo: ...