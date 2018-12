La rinascita dei survival horror - articolo

eurogamer

: L'Aquila, grande festa della rinascita all'insegna dei colori della città per la riapertura della chiesa S. Maria d… - radiolaquila1 : L'Aquila, grande festa della rinascita all'insegna dei colori della città per la riapertura della chiesa S. Maria d… - FabioOviszach : RT @dchinellato: ICYMI La nuova puntata di 24 secondi, il web show #NBA di @Gazzetta_it: focus sulla rinascita dei Celtics e la corsa all’m… - mirkocipettini : RT @LeggieroAlessio: «Udranno in quel giorno i sordi le parole di un libro; liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi ve… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) In uno dei molti viaggi per far visita a diversi parenti in Pakistan, molti anni fa, a noi bambini è stato permesso di divertirci noleggiando dei film da guardare a casa. Non ricordo di essere mai andato in un negozio, perciò non ho idea di chi abbia finito per scegliere Wishmaster di Wes Craven per la nostra piccola TV a tubo catodico. Non ricordo nemmeno molto del film, tranne che fosse stupido, schifoso e strano, tutto allo stesso tempo. Non potevo immaginare, dal momento che in un'area rurale dell'Asia meridionale non avevo accesso alla connessione internet analogica, che stesse avvenendo un cambiamento importante nel genere, sia nei film che nei videogiochi.Tutto ha avuto inizio verso la fine del secolo con due film: uno proveniente dall'estremo Oriente e l'altro dall'Occidente, la cui influenza continua ad ispirare le produzioni cinematografiche e non solo. Il primo è ...